Á´¹ñ£²ÈÖÌÜ¤Î²¡¼ýÎÌ¡¢£±£µ²¯±ßÁêÅö¤Î¡Ö¶â¡×¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¡Ä´Ú¹ñ¿Í¤ÎÃË¤é£µ¿ÍÂáÊá¤·µ¯ÁÊ
¡¡¶âÃÏ¶â¤ò¹Ò¶õ²ßÊª¤Ç¹á¹Á¤«¤é´ØÀ¾¶õ¹Á¤ËÌ©Í¢¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Ï£¹Æü¡¢´Ú¹ñÀÒ¤ÇÂçºå»ÔÃæ±û¶è¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¤ÎÃË¡Ê£µ£²¡Ë¤é´Ú¹ñ¿Í£´¿Í¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÃË·×£µ¿Í¤ò´ØÀÇË¡°ãÈ¿¡ÊÌµµö²ÄÍ¢Æþ¡ËÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤·¡¢ÃÏ¸¡¤¬µ¯ÁÊ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÀÇ´Ø´ØÀ¾¶õ¹ÁÀÇ´Ø»Ù½ð¤Ï¡¢ÃË¤é¤¬Ì©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¶âÃÏ¶âÌó£±£¶£°¥¥í¡ÊÌó£±£µ²¯±ßÁêÅö¡Ë¤ò²¡¼ý¡£¶â¤Î²¡¼ýÎÌ¤È¤·¤Æ¤Ï´Ø¶õ¤Ç²áµîºÇÂ¿¡¢Á´¹ñ¤Ç¤â£²ÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤é£µ¿Í¤Ï£²£³Ç¯£±£±·î¡Á£²£´Ç¯£±·î¡¢¹ñºÝ²ßÊª¤Î²½¾ÑÉÊ¤òºÜ¤»¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Ë¶âÃÏ¶â·×Ìó£±£¶£±¥¥í¤ò±£¤·¤ÆÌ©Í¢¤·¤¿¤Û¤«¡¢Æ±Ç¯£±·î¤ËÌó£±£¶£°¥¥í¤òÌ©Í¢¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡Æ±Ç¯£±·î£±£±Æü¡¢ÀÇ´Ø¿¦°÷¤¬¸¡ºº¤Çµ¤ÉÕ¤¡¢È¯³Ð¤·¤¿¡£
¡¡¶â¤ÎÌ©Í¢¤ÏÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯£±¡Á£¶·î¤Î²¡¼ýÎÌ¤ÏÁ´¹ñ¤Ç·×Ìó£¹£³£·¥¥í¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæÌó£¸£²£²¥¥íÁý¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»Ù½ð¤Ï¡¢Î¹µÒ¤ÎÁý²Ã¤ä¶â¤Î¹âÆ¤¬Í×°ø¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£