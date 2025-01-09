»³ËÜºÌ¡¢¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Èà5»þ´ÖÈ¾Ãý¤êÅÝ¤·á¥é¥ó¥Á²ñ¤ÇÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ½÷2Ì¾♡¡×¡ÖºÇ¹â¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡ÖºÇ¶¯ºÇ¹â²Ä°¦¤¨¤¨¡×
5»þ´ÖÈ¾Ãý¤êÅÝ¤·¡ª¤½¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ä!?
¡¡¸µNMB¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¥é¥ó¥Á2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤®¤Á¤ã¤ó¤ÈÃçÎÉ¤·¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤È¥é¥ó¥Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢5»þ´ÖÈ¾Ãý¤êÅÝ¤·¤Æµ¤ÉÕ¤±¤ÐÍ¼Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿(¾Ð)¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½ÂÃ«Æäºé¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÈþ½÷2Ì¾♡¡×¡ÖºÇ¹â¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡×¡ÖNMB48¤ÎºÇ¶¯ÀèÇÚ¸åÇÚ¥³¥ó¥Ó¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯ºÇ¹â²Ä°¦¤¨¤¨¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£