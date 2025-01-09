¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¥É¥ëÇã¤¤Àè¹Ô¤âÂ³¤«¤º¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¥É¥ëÇã¤¤Àè¹Ô¤âÂ³¤«¤º¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ëÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÃë²á¤®¤Î£±£°£¸¡¥£¹£´£°¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¾º¡£°ì»þ£±£°£¹¡¥£³£·£µ¤È¡¢Á°Æü¹âÃÍ£±£°£¹¡¥£³£·£¸¤Ë¤Û¤ÜÊÂ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤êÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍ£±£°£¹¡¥£°£¹£°¤ò²¼²ó¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á109.08(-0.01¡¡-0.01%)
¡¡¥É¥ë»Ø¿ô¤ÏÊý¸þ´¶¤Ë·ç¤±¤ëÆ°¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÃë²á¤®¤Î£±£°£¸¡¥£¹£´£°¤ò°ÂÃÍ¤Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¾º¡£°ì»þ£±£°£¹¡¥£³£·£µ¤È¡¢Á°Æü¹âÃÍ£±£°£¹¡¥£³£·£¸¤Ë¤Û¤ÜÊÂ¤ó¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¾å¾º°ìÉþ¤È¤Ê¤êÁ°Æü£Î£Ù½ªÃÍ£±£°£¹¡¥£°£¹£°¤ò²¼²ó¤ëÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á109.08(-0.01¡¡-0.01%)