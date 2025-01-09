¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¹ØÆþ°Æ¡¢ÀªÎÏ·÷³ÈÂç¤ÈÎò»ËÅª¸ùÀÓÁÀ¤¦
Steve Holland¡¡Gram Slattery¡¡Tim Reid
[¥¦¥§¥¹¥È¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë £¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÎÎ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î³ÍÆÀ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¶Ú¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ê»×¤¤¤Ä¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏËÜµ¤¤À¤È»ØÅ¦¡¢À¾È¾µå¤ÇÊÆ¹ñ¤ÎÀªÎÏ·÷¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤ä¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Æ±»á¤Ï£·Æü¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï·³»öÎÏ¤ä·ÐºÑÅªÁ¼ÃÖ¤ÎÍøÍÑ¤òÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÆâÉô¾ðÊó¤Ë¾Ü¤·¤¤¤¢¤ë´Ø·¸¶Ú¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤¬·³»öÎÏ¤ò¹Ô»È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢³°¸ò¤ä·ÐºÑ¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¼êÃÊ¤ÎÍøÍÑ¤ÏËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£
Æ±¶Ú¤Ï¡Ö¿¿¤Î¸ùÀÓ¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÎÎÅÚ³ÈÂç¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Ï²áµî£·£°Ç¯´Ö¡¢Á´¤¯ÎÎÅÚ¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡Ë¤½¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Î£µ£°½£¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥é¥¹¥«¤È¥Ï¥ï¥¤¤Ï£±£¹£µ£¹Ç¯¤Ë¡¢Åö»þ¤Î¥¢¥¤¥¼¥ó¥Ï¥ï¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î²¼¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì£´£¹ÈÖÌÜ¡¢£µ£°ÈÖÌÜ¤Î½£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶á¤¤ÊÌ¤Î´Ø·¸¶Ú¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÇÆ±»á¤¬¾¡Íø¤·¤¿¸å¤Ë¿Ø±Ä´´Éô¤¬¤Þ¤È¤á¤¿³°¸òÀ¯ºö¤ÎÍ¥Àè¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È¤¤ïÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¹ØÆþ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î³ÍÆÀ¤ò¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Î½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃæÆîÊÆÀ¯ºö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¸ÜÌä£²¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼¡´üÀ¯¸¢¤Ç¤Ï³°¸òÀ¯ºö¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤È´Ø¿´¤¬ÊÆ½£¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¤³¤ÎÃÏ°è¤òÊÆ¹ñ¤ÎÎ¢Äí¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹Í¤¨¤Ë¾Ü¤·¤¤£³¿Í¤Î¸½¡¦¸µ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢Æ±»á¤¬¸åÀ¤¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÎÎÅÚ³ÈÂç¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤¬±ÑÍº»ë¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼Âè£²£µÂåÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢½¢Ç¤¤·¤¿£±£¸£¹£·Ç¯¤«¤é°Å»¦¤µ¤ì¤ë£±£¹£°£±Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³¤ä¥Ï¥ï¥¤¤Ê¤É¤òÊ»¹ç¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÁªµóÀï¤ÎºÝ¡¢¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼¸µÂçÅýÎÎ¤¬¹âÎ¨¤Î´ØÀÇ¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¤¢¤ë¸ÜÌä¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤ÈÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÊÆ¹ñ¡Êsuper U.S.¡Ë¡×¤ÎÃÏ¿Þ¤ò¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ±»á¤Î·×²è¤òÀâÌÀ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÊÆ¹ñ¤¬ËÌ¶Ë·÷¤«¤é¥í¥·¥¢¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¤Î¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤¿´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤¬½é¤á¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¹ØÆþ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤Ç¡¢¤½¤Î¸å£±£¹Ç¯¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¹ØÆþ¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î°ìÏ¢¤Î²ñ¹ç¤¬³«¤«¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬·×²è¤òÊó¤¸¤ë¤È¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤¬¸øÁ³¤ÈµñÈÝ¡£·ë¶É¡¢¹ØÆþ¤Ë¸þ¤±¤¿Á¼ÃÖ¤Ï¹Ö¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
£±£¹£´£¶Ç¯¤Ë¤ÏÅö»þ¤Î¥È¥ë¡¼¥Þ¥óÂçÅýÎÎ¤¬£±²¯¥É¥ë¤Ç¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¹ØÆþ¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤«¤éµñÈÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£