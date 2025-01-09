ÎóÅç¤ÏÂçÀã¡¢10Æü¤Ë¤«¤±·Ù²ü¤ò¡¡¶¯¤¤Åß·¿¡¢¸òÄÌ¾ã³²¤Î¶²¤ì
¡¡¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ï9Æü¤âÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£10Æü¤â¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¶¯¤¯¹ß¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¸òÄÌ¾ã³²¤äË½É÷Àã¡¢¹âÇÈ¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´û¤ËÊ¿Ç¯¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ëÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¡¢ÀãÊø¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËÌÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Î¾å¶õÌó5500m¤Ë¤ÏÉ¹ÅÀ²¼30ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¸«¹þ¤ß¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤ËÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÉÃÏÅª¤ËÀÑÍð±À¤¬È¯Ã£¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡10Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤½ê¤ÇÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¡¢Åì³¤70¥»¥ó¥Á¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢´ØÅì¹Ã¿®¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ60¥»¥ó¥Á¡¢»Í¹ñ30¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¡£