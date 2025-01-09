2025Ç¯²Æ¤Î»²µÄ±¡ÁªµóÆÁÅç¹âÃÎ¹ç¶è¤ËÎ©¸õÊäÉ½ÌÀ¡¡»²À¯ÅÞ¤Î¶â¾ë´´ÂÙ»á¤¬ÆÁÅç»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¡ÚÆÁÅç¡Û
¡Ê»²À¯ÅÞ ¶â¾ë´´ÂÙ»á¡Ê42¡Ë¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¹ñ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½ÅÁÅý¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÀ¯ÅÞ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢»²À¯ÅÞ¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
»²À¯ÅÞ¤Î¶â¾ë´´ÂÙ»á¤Ï¡¢12·î26Æü¤Ë¹âÃÎ»ÔÆâ¤Ç2025Ç¯²Æ¤Î»²µÄ±¡ÁªµóÆÁÅç¹âÃÎ¹ç¶è¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â¾ë»á¤ÏÊ¼¸Ë¸©À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¹âÃÎ¸©ºß½»¤Î42ºÐ¡£
¸½ºß¡¢ÅÞ¤Î¹âÃÎ¸©Ï¢»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶â¾ë»á¤Ï¡¢¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤ò¹Ô¤¤ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿Ê¤á¡¢·ÐºÑ¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¡¢¹ñÌ±¤Î²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¤Î¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ä¡¢ÊÐº¹ÃÍ½Å»ë¤Î¶µ°é¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²À¯ÅÞ ¶â¾ë´´ÂÙ»á¡Ê42¡Ë¡Ë
¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¯¼£»²²Ã¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¡¢Áªµó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ñÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
2025Ç¯²Æ¤Î»²µÄ±¡ÁªµóÆÁÅç¹âÃÎ¹ç¶è¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦¤Î¹ÅÄ°ì»á¤¬Î©¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£