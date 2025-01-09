J¤Ë½éÄ©Àï¤Î¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC ¹õÄ¬Ä®¤Ç¥¥ã¥ó¥×¥¹¥¿ー¥È¡Ú¹âÃÎ¡Û
º£¥·ー¥º¥ó¡¢J¥êー¥°¤Ë½é¤á¤ÆÄ©¤à¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤¬Àã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢¹âÃÎ¸©¹õÄ¬Ä®¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
1·î9Æü¡¢¹õÄ¬Ä®¤ÎÅÚº´À¾ÆîÂçµ¬ÌÏ¸ø±à¤Ç¥µ¥Ã¥«ーJ3¤ËÄ©¤à¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
Îý½¬³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï´¿·Þ¤Î¥»¥ì¥â¥Ëー¤¬³«¤«¤ì¡¢¹õÄ¬Ä®¤ÎÂçÀ¾¾¡ÌéÄ®Ä¹¤Ê¤É¤¬Ä®»º¤Î¤Á¤ê¤á¤ó¤¸¤ã¤³¤ä¥¤¥Á¥´¤òÁª¼ê¤Ë¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£½©ÅÄË ¿·´ÆÆÄ
¡Ö½é¤á¤ÆÍè¤¿¤È¤³¤í¤Ç´Ä¶Åª¤Ë¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤½ê¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£º£Æü¤Ï´¨µ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ´¨¤¤¤¬¡¢³¤¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿´¤âÂÎ¤âÌþ¤·¤Ê¤¬¤éÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¹õÄ¬Ä®¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢Îý½¬½éÆü¤Î9Æü¤ÏÎý½¬À¸¤ò´Þ¤á¤¿32¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¶¯¤¤É÷¤ËÀã¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¥À¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤·ÂÎ¤ò²¹¤á¤¿¸å¡¢¥Ñ¥¹Îý½¬¤Ê¤É¤Ç´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®ÎÓÂçÃÒÁª¼ê
¡ÖµîÇ¯¤â¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤¤¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤ÆJ¾º³Ê¤òÄÏ¤á¤¿¤Î¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤â¤¤¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï1·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢³«ËëÀï¤Ï2·î16Æü¥¢¥¦¥§ー¤ÇÆÊÌÚSC¤È¥Ûー¥à³«ËëÀï¤Ï2·î23Æü¤Ë¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£