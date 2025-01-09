TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ30Ê¬¤Ë¡¢ÂçÀã·ÙÊó¤òÄ¹²¬»Ô¡¢»°¾ò»Ô¡¢Çðºê»Ô¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¡¢²ÃÌÐ»Ô¡¢½½ÆüÄ®»Ô¡¢»åµûÀî»Ô¡¢Ì¯¹â»Ô¡¢¾å±Û»Ô¡¢µû¾Â»Ô¡¢Æîµû¾Â»Ô¡¢ÅòÂôÄ®¡¢ÄÅÆîÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂçÀã·ÙÊó¡Û¿·³ã¸©¡¦Ä¹²¬»Ô¡¢»°¾ò»Ô¡¢Çðºê»Ô¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¡¢²ÃÌÐ»Ô¡¢½½ÆüÄ®»Ô¤Ê¤É¤ËÈ¯É½

Ãæ±Û¡¢¾å±Û¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Þ¤ÇÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£Ä¹²¬»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£»°¾ò»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Çðºê»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¿·È¯ÅÄ»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¾®ÀéÃ«»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£²ÃÌÐ»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£½½ÆüÄ®»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Â¼¾å»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£»åµûÀî»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Ì¯¹â»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¸ÞÀô»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¾å±Û»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦»³±è¤¤
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£µû¾Â»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Æîµû¾Â»Ô
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÂÛÆâ»Ô
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£°¤²ìÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÅòÂôÄ®
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÄÅÆîÄ®
¢¢ÂçÀã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡60cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£´ØÀîÂ¼
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü