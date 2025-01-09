MAN WITH A MISSION¡¢Á´¶Ê¿·¶Ê¤ÎEP¡ØXV e.p.¡Ù3·î12Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê
MAN WITH A MISSION¤¬¡¢¿·ºî¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØXV e.p.¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡¼¥ó¥¤¡¼¥Ô¡¼¡Ë¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤¬·ëÀ®15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¿·ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ïµ¤¿¤Á¤¬äÆ¤ê¡¢À©ºî¤·¤¿¥ª¡¼¥ë¿·¶ÊÊÔÀ®¤Î°ìËç¤À¡£
¶áÇ¯¤ÎMAN WITH A MISSION¤Ï¡¢2023Ç¯5·î¤Ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦milet¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó³Ú¶Ê¡Öå«¥Î´ñÀ×¡¿¥³¥¤¥³¥¬¥ì¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É65¼þÇ¯µÇ° ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØBelieve¡Ý·¯¤Ë¤«¤±¤ë¶¶¡Ý¡Ù¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ¼ç±é¡¦ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ËÄó¶¡¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖI¡Çll be there¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥ó¥ÉÌ¾µÁ¤Î¿·¶Ê¤È¤·¤Æ¤Ï2022Ç¯5·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBreak and Cross the Walls ¶¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢MAN WITH A MISSION¤Ï2·î1Æü¤ÎµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥ê¡¼¥Ê¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô11¸ø±é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãMAN WITH A ¡È15th¡É MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025¡ä¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡Î»ÅÍÍ¡¦²Á³Ê¡Ï
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ËSRCL-13145¡Á6 ¡ï3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨15¼þÇ¯µÇ°48P¥Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÉÕÂ°¡Ê¥È¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¡¦ÆÃÀ½»°ÊýÇØÆþ¤ê¡ËÍ½Äê
ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¤Î¤ß¡ËSRCL-13147 ¡ï2,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡ËSRC8-38¡Á9¡¡\4,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨DVD¤Ë¤Ï2024Ç¯6·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡õ9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿FC¥Ä¥¢¡¼¡ãFUN WITH A MISSION TOUR 2024¡äºÇ½ª¸ø±é¤è¤ê8¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¡Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Ï
Ì¤È¯É½¿·¶Ê4¶Ê¡Ü¥é¥¤¥Ö²»¸»¡Ê¡ãFrom North America Tour 2024 ¡ÈKizuna no Kiseki¡É¡ä¡Ë¤è¤ê8¶Ê¤ò¼ýÏ¿Í½Äê
¢¨¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÈ×¤Ï¿·¶Ê4¶Ê¤Î¤ß¤ò¼ýÏ¿¡£
Í½Ìó¡§https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG
¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë²è
»ëÄ°´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë00:00¡Á2025Ç¯3·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¹ñÆâ¡§https://stagecrowd.live/MWAM10th/
³¤³°¡§https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/
¢¨ÆüËÜ¹ñÆâ¤«¤é¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Î»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¡Ï
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ÊÆüËÜ¸ìÈÇ¡ËÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È \2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ê±Ñ¸ìÈÇ¡ËÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È \2,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ëÄ°¤Î¤ßÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡¡\1,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ä¥¢¡¼¾ðÊó
¢¨ÅêÉ¼´ë²è¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊóÅù¡¢¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2025Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËµÜ¾ë
¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
OPEN¡§16:00¡¿START¡§17:00
[Ìä] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info
2025Ç¯2·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿·³ã
¼ëºí¥á¥Ã¥»
OPEN¡§16:00¡¿START¡§17:00
[Ìä] ¥¥ç¡¼¥É¡¼ËÌÎ¦¥Á¥±¥Ã¥È¥»¥ó¥¿¡¼ 025-245-5100
2025Ç¯3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë°¦ÃÎ
°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo (°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì)
OPEN¡§15:30¡¿START¡§17:00
[Ìä]¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
2025Ç¯3·î2Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ
°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo (°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì)
OPEN¡§14:30¡¿START¡§16:00
[Ìä]¥µ¥ó¥Ç¡¼¥Õ¥©¡¼¥¯¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó 052-320-9100
2025Ç¯3·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËËÌ³¤Æ»
ËÌ³¤Æ»Î©Áí¹çÂÎ°é¥»¥ó¥¿¡¼ ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
OPEN¡§16:00¡¿START¡§17:00
[Ìä] ¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥é¥¤¥Ö 050-3504-8700
2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬
¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬ A´Û
OPEN¡§16:00¡¿START¡§17:00
[Ìä]¥¥ç¡¼¥É¡¼À¾ÆüËÜ 0570-09-2424
2025Ç¯3·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî
¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
OPEN¡§15:30¡¿START¡§17:00
[Ìä]¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó 03-3499-6669
2025Ç¯3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî
¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
OPEN¡§14:30¡¿START¡§16:00
[Ìä]¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó 03-3499-6669
2025Ç¯4·î12Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë
¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í
OPEN¡§16:00¡¿START¡§17:00
[Ìä] ¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡ËÊ¼¸Ë
¥¸¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¿À¸Í
OPEN¡§15:00¡¿START¡§16:00
[Ìä] ¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
2025Ç¯4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë¹áÀî
¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî
OPEN¡§16:00¡¿START¡§17:00
[Ìä] ¥Ç¥å¡¼¥¯¹â¾¾ 087-822-2520
¢£¡ãMAN WITH A ¡È15th¡É MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025¡ä
¥Ä¥¢¡¼¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥ÈÅêÉ¼´ë²èÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡MAN WITH A MISSION¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡MAN WITH A MISSION ¥¹¥¿¥Ã¥ÕX
¢¡MAN WITH A MISSION¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram