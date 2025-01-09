1Æü1¿©¤ÇÂÎ½Å45kg¡¦ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº70ºÐ¡¢¶ÃØ³¤Î¥Ü¥Ç¥£¤ËÈ¿¶Á¡¡Éâ¤½Ð¤¿Ê¢¶Ú¡¢¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥é
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÒ²¬ÄáÂÀÏº70ºÐ¡¢¶ÃØ³¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¡¥è¥¬»Ñ¡õ¼¡ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡ÊÒ²¬¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡¡º£Ç¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹ËÌ´ØÅì»°¤ÄÇÃ¤Î·èÀï!!¡¡¸åÇÚ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤È·²ÇÏ¤ÎÎ¹¤Ø¡¡·²ÇÏ¤Î¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤òÇ®Îõ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊüÁ÷¤Ï1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ50Ê¬¡Á¡¡À§Èó¸æÍ÷²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¹Àô¥í¥±¤Ç¤Î»Ñ¡£
¡¡°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¢¶Ú¡¢¥¹¥´¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ë¤ÇÊ©Áü¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¿ÈÂÎ¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤âÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯8·î22Æü¤Î¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢1Æü1¿©À¸³è¤ÇÂÎ½Å¤¬Ìó45kg¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿ÄáÂÀÏº¡£10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë»Ï¤á¤¿¥è¥¬¤òÄÌ¤·¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢17»þ¤Ë½¢¿²¡¢23»þ¤Ë¤Ïµ¯¾²¤·¥è¥¬¤äâÔÁÛ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡10·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ50Ê¬¡Ë¤Î¿·´ë²èÂè2²ó¡ÖÈþÍÆ¡¦¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡¦Ä¹¼÷¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÌë²ñ¡Á¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ê¢Ä¾¶Ú¤ò°Õ¼±Åª¤ËÁà¤êÆ°¤«¤¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¾×·â¤Î¥è¥¬»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ê¤«¤¿¤ª¤« ¤Ä¤ë¤¿¤í¤¦¡Ë
1954Ç¯12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÀ¾ÆüÊëÎ¤½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÊÒ²¬ÄáÈ¬»Õ¾¢¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¼ÂÓÌÏ¼Ì¤ÇÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¡¢ÅìÊõÌ¾¿Í²ñ¡¢ÀõÁð±é·Ý¾ì¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£1988Ç¯¤Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤Æ½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¤È¤ó¤Ü¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò³«ºÅ¡£¸½ºß¤ÏÉý¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦±é·à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tsurutaro_kataoka_official¡Ë¡¢¥Ö¥í¥°
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÒ²¬ÄáÂÀÏº70ºÐ¡¢¶ÃØ³¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¡¥è¥¬»Ñ¡õ¼¡ÃË¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡Ê5Ëç¡Ë
¡¡ÊÒ²¬¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¡¡º£Ç¯¤â¤ä¤ê¤Þ¤¹ËÌ´ØÅì»°¤ÄÇÃ¤Î·èÀï!!¡¡¸åÇÚ¤Î¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤È·²ÇÏ¤ÎÎ¹¤Ø¡¡·²ÇÏ¤Î¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤òÇ®Îõ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊüÁ÷¤Ï1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë18»þ50Ê¬¡Á¡¡À§Èó¸æÍ÷²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²¹Àô¥í¥±¤Ç¤Î»Ñ¡£
¡¡°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¢¶Ú¡¢¥¹¥´¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ë¤ÇÊ©Áü¤Î¤è¤¦¤Ê¤ª¿ÈÂÎ¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤âÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÝ¯°æ¡¦ÍµÈTHEÌë²ñ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ50Ê¬¡Ë¤Î¿·´ë²èÂè2²ó¡ÖÈþÍÆ¡¦¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡¦Ä¹¼÷¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÎÌë²ñ¡Á¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤òÊó¹ð¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ê¢Ä¾¶Ú¤ò°Õ¼±Åª¤ËÁà¤êÆ°¤«¤¹»Ñ¤òÅê¹Æ¡£¾×·â¤Î¥è¥¬»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢£ÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ê¤«¤¿¤ª¤« ¤Ä¤ë¤¿¤í¤¦¡Ë
1954Ç¯12·î21ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔÀ¾ÆüÊëÎ¤½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÊÒ²¬ÄáÈ¬»Õ¾¢¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¡£3Ç¯¸å¤Ë¤ÏÀ¼ÂÓÌÏ¼Ì¤ÇÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¡¢ÅìÊõÌ¾¿Í²ñ¡¢ÀõÁð±é·Ý¾ì¤Ë½Ð±é¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£1988Ç¯¤Ë¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡£1995Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¤Ë¤Æ½é¤Î¸ÄÅ¸¡Ö¤È¤ó¤Ü¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò³«ºÅ¡£¸½ºß¤ÏÉý¹¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ëÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¡¦±Ç²è¡¦±é·à¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@tsurutaro_kataoka_official¡Ë¡¢¥Ö¥í¥°