ACIDMANが2025年1月8日、WOWOW連続ドラマW『ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』最終話エンディングテーマにして、新曲「sonet」収録シングルCDをリリースした。映画『ゴールデンカムイ』主題歌「輝けるもの」に続いて、その続編ドラマ最終話をACIDMANの「sonet」が締め括ったかたちだ。「あの日の君の涙はいつか雨になり、きっとどこかの花を咲かす。杉元とアシㇼパさん達の旅に小さな花を添える事が出来ます様に」とは作詞作曲を手掛けた大木伸夫(Vo, G)のコメントだ。“バタフライエフェクト”をテーマにした「sonet」は、『ゴールデンカムイ』の舞台・北海道の雄大な自然が目に浮かぶミドルテンポのロックバラード。“小さな変化が大きな影響を及ぼす現象=バタフライエフェクト”を想起させるリリックは、果てない旅の中に壮大な時の流れを感じさせ、映画『ゴールデンカムイ』主題歌「輝けるもの」との結びつきを示唆する“輝けるまで”という一節は、ある意味では連作をイメージさせて壮麗この上ない。ちなみに“ソネット”とはイタリア語の“小さな歌”に由来し、シェイクスピアの連作『ソネット集』のタイトルにも用いられたワードだ。新曲「sonet」の歌詞には“だからどんなに小さなこの歌も いつか夜空を駆ける風になるだろう”という一節もある。

■シングル「sonet」リリース情報

先行配信:2024年12月2日(月)配信開始

CD発売:2025年1月8日(水)

CD販売リンク:https://acidman.lnk.to/sonetPR





▲シングルCD「sonet」 ▲シングルCD「sonet」

●シングルCD商品概要

【初回限定盤(CD+Blu-ray)】TYCT-39265 / \6,600(税込)

・紙ジャケット仕様

※初回プレス分のみ:応募抽選シリアルナンバー封入

▼CD収録内容

01. sonet

※WOWOW『連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』最終話エンディングテーマ

02. sonet (Instrumental)

03. 輝けるもの Live Track from <ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)

▼Blu-ray収録内容

<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)

・金色のカペラ

・風が吹く時

・歪んだ光

・ミレニアム

・Braight & Right

・ユートピア

・ラストコード

・赤橙

・銀河の街

・水写

・アルケミスト

・彩-前編-

・彩-後編-

・ワンダーランド

・輝けるもの

・アレグロ

・ある証明

encore

・白と黒



【通常盤(CD)】TYCT-30152 / \1,500(税込)

・紙ジャケット仕様

※初回プレス分のみ:応募抽選シリアルナンバー封入

▼CD収録内容

01. sonet

※WOWOW「連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-」最終話エンディグテーマ

02. sonet (Instrumental)

03. 銀河の街 Live Track from <ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)

04. ワンダーランド Live Track from <ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)









●CD購入者応募抽選特典

ACIDMANメンバー直筆サイン入り告知ポスター(100名様)

応募期間:2025年1月8日(水)12:00〜1月31日(金)23:59

※応募方法など詳細は、CDに封入されている応募抽選券をご確認ください。

※応募抽選券は初回限定盤、通常盤の初回プレス分のみ封入となります。



●CDショップ別購入者特典

・UNIVERSA MUSIC STORE:<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>LIVE PHOTO SET

・タワーレコード:<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>LIVE PHOTO ポストカード

・Amazon:メガジャケ

・その他CDショップ:ポストカード

※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。

※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。

※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となります。

先行配信:2024年12月2日(月)配信開始CD発売:2025年1月8日(水)CD販売リンク:https://acidman.lnk.to/sonetPR●シングルCD商品概要【初回限定盤(CD+Blu-ray)】TYCT-39265 / \6,600(税込)・紙ジャケット仕様※初回プレス分のみ:応募抽選シリアルナンバー封入▼CD収録内容01. sonet※WOWOW『連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』最終話エンディングテーマ02. sonet (Instrumental)03. 輝けるもの Live Track from <ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)▼Blu-ray収録内容<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)・金色のカペラ・風が吹く時・歪んだ光・ミレニアム・Braight & Right・ユートピア・ラストコード・赤橙・銀河の街・水写・アルケミスト・彩-前編-・彩-後編-・ワンダーランド・輝けるもの・アレグロ・ある証明encore・白と黒【通常盤(CD)】TYCT-30152 / \1,500(税込)・紙ジャケット仕様※初回プレス分のみ:応募抽選シリアルナンバー封入▼CD収録内容01. sonet※WOWOW「連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-」最終話エンディグテーマ02. sonet (Instrumental)03. 銀河の街 Live Track from <ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)04. ワンダーランド Live Track from <ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト>at LINE CUBE SHIBUYA (2024.8.11)●CD購入者応募抽選特典ACIDMANメンバー直筆サイン入り告知ポスター(100名様)応募期間:2025年1月8日(水)12:00〜1月31日(金)23:59※応募方法など詳細は、CDに封入されている応募抽選券をご確認ください。※応募抽選券は初回限定盤、通常盤の初回プレス分のみ封入となります。●CDショップ別購入者特典・UNIVERSA MUSIC STORE:<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>LIVE PHOTO SET・タワーレコード:<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>LIVE PHOTO ポストカード・Amazon:メガジャケ・その他CDショップ:ポストカード※一部お取扱いのないCDショップ、オンラインショップもございます。詳しくは購入ご希望のショップへお問い合わせ下さい。※一部オンラインショップでは特典付き商品カートがございます。特典をご要望のお客様は詳細をご確認の上、特典付き商品カートよりお買い求め下さい。※購入特典は先着の特典です。なくなり次第終了となります。

■<ACIDMAN「sonet」発売記念ライブ&壇上交流会>



2025年1月11日(土) 東京・Zepp Haneda

open16:00 / start17:00

▼タイムスケジュール(予定)

・17:00〜18:30:「sonet」発売記念ワンマンライブ

・19:00〜: 壇上交流会

▼チケット

6,500円(税込) /学割 4,500円(税込)

※未就学児童無料

▼壇上交流会

※ACIDMAN初の試みによるファン参加型イベント。新曲「sonet」の初披露に加え、ライブ終了後、「sonet」CD購入者全員を対象に機材を残した壇上にてACIDMANのメンバー3人との握手会を実施。“メンバーと共にステージに上がれる”特別な機会となる。

(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

2025年1月11日(土) 東京・Zepp Hanedaopen16:00 / start17:00▼タイムスケジュール(予定)・17:00〜18:30:「sonet」発売記念ワンマンライブ・19:00〜: 壇上交流会▼チケット6,500円(税込) /学割 4,500円(税込)※未就学児童無料▼壇上交流会※ACIDMAN初の試みによるファン参加型イベント。新曲「sonet」の初披露に加え、ライブ終了後、「sonet」CD購入者全員を対象に機材を残した壇上にてACIDMANのメンバー3人との握手会を実施。“メンバーと共にステージに上がれる”特別な機会となる。(問)SOGO TOKYO 03-3405-9999

■<ACIDMAN LIVE in FUKUSHIMA 2025>



3月11日(火) 福島・いわき市文化センター大ホール

▼チケット

8,800円/税込

※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料

※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付

3月11日(火) 福島・いわき市文化センター大ホール▼チケット8,800円/税込※6歳以上有料。お席が必要な場合は6歳未満も有料※ライブ収益は全額「東日本大震災ふくしまこども寄附金」に寄付

■<ACIDMAN LIVE TOUR "This is ACIDMAN 2025">



03月20日(木/祝) 愛知・Zepp Nagoya

04月13日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM

04月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside

05月04日(日/祝) 福岡・Zepp Fukuoka

05月25日(日) 宮城・SENDAI GIGS

06月13日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama

06月21日(土) 新潟・NIIGATA LOTS

07月12日(土) 北海道・Zepp Sapporo

07月18日(金) 埼玉・ウェスタ川越

10月26日(日) 東京・日本武道館

03月20日(木/祝) 愛知・Zepp Nagoya04月13日(日) 岡山・CRAZYMAMA KINGDOM04月26日(土) 大阪・Zepp Osaka Bayside05月04日(日/祝) 福岡・Zepp Fukuoka05月25日(日) 宮城・SENDAI GIGS06月13日(金) 神奈川・KT Zepp Yokohama06月21日(土) 新潟・NIIGATA LOTS07月12日(土) 北海道・Zepp Sapporo07月18日(金) 埼玉・ウェスタ川越10月26日(日) 東京・日本武道館

■<ACIDMAN presents SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online->

会期:2024年11月26日(火)〜2025年11月26日(水)

URL:https://sai-fes.jp/photoexhibition/

▼展示アーティスト ※50音順

ACIDMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / 氣志團 / THE BACK HORN / the band apart / SiM / ストレイテナー / sumika / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / DOPING PANDA / Dragon Ash / back number / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / Mr.Children / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS +

▼MC ※50音順

岩尾望(フットボールアワー) / 大抜卓人 / ジョージ・ウィリアムズ / ジョー横溝 / ダイノジ / Boo / 藤田琢己

▼フォトグラファー

AZUSA TAKADA / 石井麻木 / 枝 優花 / 久野美怜(SIGNO) / 酒井貴弘 / Taka “nekoze photo” / 三吉ツカサ(Showcase) /浜野カズシ / 藤井 拓 / 増田彩来 / 山川哲矢 / Victor Nomoto(METACRAFT)

協力:東急不動産株式会社 / UMIDASU CO.Ltd.



会期:2024年11月26日(火)〜2025年11月26日(水)URL:https://sai-fes.jp/photoexhibition/▼展示アーティスト ※50音順ACIDMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / 氣志團 / THE BACK HORN / the band apart / SiM / ストレイテナー / sumika / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / DOPING PANDA / Dragon Ash / back number / BRAHMAN / マキシマム ザ ホルモン / MAN WITH A MISSION / Mr.Children / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS +▼MC ※50音順岩尾望(フットボールアワー) / 大抜卓人 / ジョージ・ウィリアムズ / ジョー横溝 / ダイノジ / Boo / 藤田琢己▼フォトグラファーAZUSA TAKADA / 石井麻木 / 枝 優花 / 久野美怜(SIGNO) / 酒井貴弘 / Taka “nekoze photo” / 三吉ツカサ(Showcase) /浜野カズシ / 藤井 拓 / 増田彩来 / 山川哲矢 / Victor Nomoto(METACRAFT)協力:東急不動産株式会社 / UMIDASU CO.Ltd.

■ACIDMAN 直筆サイン入りチェキ プレゼントキャンペーン概要

\フォロー & リポスト で応募/



ACIDMAN 直筆サイン入りチェキを2名様にプレゼント!

2025年2月9日(日)まで!



@barks_news をフォロー

このポストをリポスト



▼インタビュー記事&詳細▼https://t.co/vG5V9g9cGQ pic.twitter.com/MacTnEUw2J - BARKS編集部 (@barks_news) January 9, 2025

【応募資格】

・日本国内にお住まいの方

・Xアカウントをお持ちの方

・BARKS編集部 Xアカウントから投稿される応募用のポストをキャンペーン期間内にリポストした方

※必ずご自身のアカウントを“公開”にした状態でご参加ください。アカウントが非公開の場合は参加とみなされません。

※ダイレクトメッセージを受信拒否設定している場合、参加とみなされません。

【賞品名・当選人数】

・ACIDMAN 直筆サイン入りチェキ

・2名様

【応募方法】

1. BARKS編集部 Xアカウント「@barks_news 」をフォローしてください。

2. BARKS編集部 Xアカウントから下記キャンペーン期間中に投稿されるキャンペーン応募用の投稿をリツイートしてください。

3. 上記で応募は完了となります。

※フォローを外すと応募権利がなくなりますのでご注意下さい。

【応募期間】

2025年1月9日(木)〜2025年2月9日(日)23:59まで

※上記期間内にされたリポストが応募対象です。

【当選発表】

・Twitter DMにて当選のご連絡と専用フォームのURLをお送り致します。

・専用フォームで必要事項を入力ください。

【賞品発送】

・配送は国内のみ、賞品は2025年8月下旬に発送予定です。

※やむを得ない事情により賞品の発送が若干遅れる場合がありますので予めご了承ください。

※ 以下のような場合には、ご当選の権利を無効とさせていただきます。

1. ご住所入力の不備により、賞品がお届けできない場合。

2. ご不在などにより、運送会社での保有期間を超えて賞品をお届けできなかった場合。

【ご注意事項】

・転売 (不特定多数への転売、オークションなどを含む)目的でのご応募は、ご遠慮願います。

【個人情報取扱い】

・お客様からいただいた個人情報は、賞品の発送及び、サービスの開発や、個人を特定しない統計資料、当該プレゼント/モニタにおける商品の発送、及びそれにまつわるサポートのために利用いたします。上記以外の目的で個人情報を利用する場合は、予めその目的を明示し、お客様の同意を頂いた場合のみ、個人情報を利用いたします。

※詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

【応募資格】・日本国内にお住まいの方・Xアカウントをお持ちの方・BARKS編集部 Xアカウントから投稿される応募用のポストをキャンペーン期間内にリポストした方※必ずご自身のアカウントを“公開”にした状態でご参加ください。アカウントが非公開の場合は参加とみなされません。※ダイレクトメッセージを受信拒否設定している場合、参加とみなされません。【賞品名・当選人数】・ACIDMAN 直筆サイン入りチェキ・2名様【応募方法】1. BARKS編集部 Xアカウント「@barks_news 」をフォローしてください。2. BARKS編集部 Xアカウントから下記キャンペーン期間中に投稿されるキャンペーン応募用の投稿をリツイートしてください。3. 上記で応募は完了となります。※フォローを外すと応募権利がなくなりますのでご注意下さい。【応募期間】2025年1月9日(木)〜2025年2月9日(日)23:59まで※上記期間内にされたリポストが応募対象です。【当選発表】・Twitter DMにて当選のご連絡と専用フォームのURLをお送り致します。・専用フォームで必要事項を入力ください。【賞品発送】・配送は国内のみ、賞品は2025年8月下旬に発送予定です。※やむを得ない事情により賞品の発送が若干遅れる場合がありますので予めご了承ください。※ 以下のような場合には、ご当選の権利を無効とさせていただきます。1. ご住所入力の不備により、賞品がお届けできない場合。2. ご不在などにより、運送会社での保有期間を超えて賞品をお届けできなかった場合。【ご注意事項】・転売 (不特定多数への転売、オークションなどを含む)目的でのご応募は、ご遠慮願います。【個人情報取扱い】・お客様からいただいた個人情報は、賞品の発送及び、サービスの開発や、個人を特定しない統計資料、当該プレゼント/モニタにおける商品の発送、及びそれにまつわるサポートのために利用いたします。上記以外の目的で個人情報を利用する場合は、予めその目的を明示し、お客様の同意を頂いた場合のみ、個人情報を利用いたします。※詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。

関連リンク

◆ACIDMAN オフィシャルサイト

◆ACIDMAN MOBILE

◆ACIDMAN オフィシャルTwitter

◆ACIDMAN オフィシャルInstagram

◆ACIDMAN オフィシャルTikTok

◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<This is ACIDMAN 2025> 特設サイト

◆<SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online-> 特設サイト

◆ACIDMAN オフィシャルサイト◆ACIDMAN MOBILE◆ACIDMAN オフィシャルTwitter◆ACIDMAN オフィシャルInstagram◆ACIDMAN オフィシャルTikTok◆ACIDMAN オフィシャルYouTubeチャンネル◆<This is ACIDMAN 2025> 特設サイト◆<SAI2022 PHOTO EXHIBITON -online-> 特設サイト

サウンドは無駄を削ぎ落として生々しく、一方で四家卯大ストリングスによる弦楽と別所和洋によるピアノが大きなスケールを描く。美しく強いメロディを軸としてドラマティックに高揚していくアレンジが圧巻だ。ドラマシリーズ第1弾のフィナーレを飾ると同時に、生命の息吹やこれからも続くストーリーを感じさせて爽快極まりない。そのジャケット写真は北海道の大地にて、水平線から上がる朝日を大木伸夫自らのポラロイドカメラSX-70で撮影したもの。加えて、ミュージックビデオは映画『ゴールデンカムイ』やドラマ第1話と最終話の久保茂昭監督を迎え、全編にわたって『ゴールデンカムイ』の舞台である北海道にて撮影されたものだ。ドラマ最終話のエンディングと同じ場所でバンド演奏シーンを収録するなど、親和性の高い映像となった。CD収録内容は表題曲「sonet」はじめ、最新ツアー<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト”>よりメンバー自ら厳選した3曲「輝けるもの」(初回限定盤)、「銀河の街」(通常盤)、「ワンダーランド」(通常盤)を収録。初回限定盤シングルにはLINE CUBE SHIBUYAのライブ映像全18曲がBlu-rayに収録されるなど豪華仕様だ。そしてACIDMANは同シングルCDリリースを記念して2025年1月11日、Zepp Hanedaにて<「sonet」発売記念ワンマンライブ&壇上交流会>を開催する。「sonet」のステージ初披露に加え、「sonet」シングルCD購入者全員を対象に“ライブ終了後、機材を残した壇上にてACIDMANのメンバー3人と握手が出来る”貴重な機会となる。話題性に富んだシングルCD「sonet」について、大木伸夫にじっくりと語ってもらった。◆ ◆ ◆──映画『ゴールデンカムイ』主題歌「輝けるもの」に続き、ニューシングル「sonet」は映画の続編となる『連続ドラマW ゴールデンカムイ−北海道刺青囚人争奪編−』最終話のエンディングテーマとなりました。今回の「sonet」はどんな感じで制作が進んでいったのですか。大木:前回の映画版主題歌「輝けるもの」の進め方とは違いましたね。映画版ではプロデューサーやスタッフの方々と事前に打ち合わせをさせてもらったりもしたんですけど、今回ドラマ版で、しかも各話ごとに違うアーティストがテーマ曲を担当するということで、そんなに細かな打ち合わせはなかったんです。それで、元々あたためていた楽曲の中に、”こういう楽曲だったら合うんじゃないかな”と思っていたものがあって。それを聴いてもらったら気に入っていただけたので。そこからは『ゴールデンカムイ』に寄せて、少し描写を変えて作ったという感じでしたね。──「輝けるもの」のときは、具体的に「ACIDMANのこういう曲で」というイメージやリファレンスもあって、それをもとに作り上げていった感じでしたね。大木:そうですね。僕自身も映画の話をいただいだときから、“ゼロから作るぞ”と思っていました。ドラマ版の今回は、自分の引き出しの中にあったものがすごくハマるなと思って。これは勝手な僕のなかでのストーリーなんですけど──最初に映画『ゴールデンカムイ』の主題歌の話をいただいて、どうやらその後、ドラマ版もスタートするという話も聞いていたんですね。その「ドラマ最終話、もしくは第1話の主題歌もACIDMANで」という話も聞こえてきていたんですよ。そうなったら、“じゃあどんな曲がいいだろう”と。“「輝けるもの」みたいな激しい楽曲”っていうアイデアもあったんですけど、やっぱりそれじゃ面白くないし。僕たちにとっても、『ゴールデンカムイ』の世界観においても、いろんな幅を見せられたほうがいいんじゃないかなと思って、ぴったりだったのが「sonet」でした。──“この曲が合うだろうな”というのは、どういうところが?大木:『ゴールデンカムイ』は面白さと、激しいバトルアクションもあるけど、やっぱり最後にはジーンとくる人間ドラマであり群像劇だと思うんです。この「sonet」で描く切なさみたいなものが、作品のストーリーの根底にある悲しさだったり、でもそこからそれぞれの次の旅が始まっていくことも感じさせて、“エンディングっぽいな、合うな”と思っていたんです。──「輝けるもの」でのアグレッシヴなバンドサウンドもACIDMANらしい曲でしたが、打って変わってストリングスなどを交えた「sonet」の美しく壮大なバラードもまた、“これぞACIDMAN”という曲ですね。大木:このタイミングでこういう曲を出したいという意思表示は、しっかりとありましたね。こういうミディアムの曲が好きだから、これからも作っていきたい。周りのみんながどんなに流行りものを聴いていても、“俺は(私は)、やっぱり心に沁みる系が好きなんだよな”って人が、堂々と好きだと言ってくれるような生き様を、僕らが見せなきゃいけないなと思っています。だから変に凝ったり、変に流行りに寄せたり、聴きやすくしたりとかも一切やめて。“これからもACIDMANはこうやっていきますよ”っていう意思表示の曲だと思います。──元々の曲自体はいつ頃書いたものだったんですか?大木:これまた毎回なんですけど、全然覚えてないんですよね。でも数年前からあって、メンバーとかにもまだ聴かせていないレベルの原曲とサビのメロディと言葉はありました。で、そのときからこれは“バタフライエフェクト”の曲にしようと思っていたんです。──そのバタフライエフェクトのようなテーマ性は、これまでの作品でも扱ってきていると思いますが、改めて書くきっかけのようなものはあったんですか?大木:特にきっかけがあったというより、僕の中では“基本のキ”みたいな考え方で。ただ意外と知らない人が多いのかなとも思っているんです。バタフライエフェクトは、難しくいうとカオス理論というものになるんですけど。すべての現象を数学的に落とし込むと、必ず複雑化していく、つまりは何がどうなるかわからないというのが、世界の真理のひとつであるということで。そのたとえ話が“バタフライエフェクト”なんです。──はい。ささやかな営みが、連鎖し、世界を動かしていくような大きなものになるという。大木:蝶の羽ばたきが地球の裏側で竜巻を起こすかもしれないというのは、いい喩えだなと思っていたんですよね。でも、この言い方だとちょっと怖いから(笑)。ポジティヴなもので、みんなが想像できるものはなんだろう?というのが、サビの“あの日 君が流したその涙は 遠い国に降り注ぐ雨になるだろう”で。どんな涙も汗も、水分は蒸発して大気に変わり、雲に変わり、地球上を流れてどこかに雨を降らせるというのは現実で。僕らの体も、昔どこかの誰かが亡くなって燃やされて、有機物としてこの地上にまた降り注いで、それを植物が食べて、動物が食べて、それをご先祖様が食べて、それが僕になってという輪廻転生を繰り返している。それをさらに俯瞰してみると、この宇宙もすべてそういう大きなループのなかに生きているんだよっていうことは、ずっと描いてきたテーマではある。あの日流した君の涙には、必ず意味がある。いつか美しい未来につながる。それをよりわかりやすく伝えたいなというのが今回の感じですね。──まさに物理や数学の世界を文学で解いていくのはACIDMANの世界というか十八番で。それがより叙情的で歌心のある曲になっていると感じました。2番からは、メロディやアレンジもより動きのあるものになって、情景が広がっていく歌が印象的です。大木:2番は特に、『ゴールデンカムイ』に捧げている言葉が多いですね……でも実際に『連続ドラマW ゴールデンカムイ−北海道刺青囚人争奪編−』最終話で使われたのは1番なんです(笑)。──ははは!たしかに。大木:これはドラマ側は全然悪くないんですよ、「1番がドラマで流れます」って伝わっていたんだけど、僕がすっかりそれを忘れていて、フルで使われると思っていたので。個人的には“やっちまった!”と思いましたけどね(笑)。なので、ドラマを観て後々に曲を聴いた方が、“ここがそうだな”と掘り返していただけたら嬉しいです。◆インタビュー【2】へ──たしかに、“真っ白に降り積もる雪の中で 真っ直ぐな眼の君に出会ったんだ”という一節は、『ゴールデンカムイ』のストーリーをイメージさせます。その後の2番Aメロ〜Bメロのメロディやアレンジが1番とは異なりますが、コード進行自体は1番と一緒ですよね?大木:そうです、一緒ですね。──ACIDMANは曲の構成自体をガラッと変えてくることがありますが、そこをあえてコード進行は変えずに曲はシンプルなまま、メロディとフレーズで変化をもたらしたところがさすがだなと。大木:このメロディ自体は最初に作ったときからあったもので。自分のアレンジ手法として特に新しいものではないんです。イメージとしてはたゆたうというか、どんどん上昇していくみたいな感じでしたね。コード進行を変えることで作る楽曲世界の変化のさせ方が、時と場合によっては、小手先に見えちゃうときがあるんです。そうではなくて、この曲は特にもっと“自然な流れ”みたいなものを意識していて。──ギミックや、あえてフックを作るようなものではなく。大木:僕らアーティストって圧倒的な“自然”に立ち向かっているんです。究極のアーティストって、自然を表現しようとするものだと思うんです。彫刻家もそうだけど、いかに自然に見えるか。いかに意図がなく、無意識で、プリミティヴな。そういうものを描こうとしていると思うんです。言葉にもなるべく嘘がなくて、自然で、川の流れのように、時には激流にもなって…そこに人工物が入り込むと、急に違和感が出てくるんですよね。昔の僕はあえてその人工物で、違和感のある水の流れを楽しんでいたんだけど、やっぱり自然の美しさに圧倒されているから。そういうものを表現として、これからも描いていきたいなとは思っています。──ストリングスなどの華やかな彩りは効いていますが、バンドのアンサンブル自体は今回はかなりシンプルになっていますね。「sonet」のバンドアンサンブルはどういったところを意識しましたか?大木:おっしゃるとおり、すごくシンプルにしています。いつもメンバーとアレンジを一緒にするんですけど、今言ったように、ここ数年は変なアレンジはしないようにしてて。心の奥底にギミック的なアレンジへの欲望があるならやるべきなんですけど、“アレンジしなきゃ”っていう発想でやってしまうと、シンプルな、作り立てのものには勝てないということが、経験上明白なので。そこに余計なことをしてしまうと、本来の美しさがただ削られるだけ。エゴになってしまう。それよりももっと、情感豊かに演奏するということのほうが、僕はこの数年は好きなんですよね。──歌詞の内容もより分かりやすく、ということでしたが、ご自身の中でより整頓されてきたこと、見えてきたことも反映されていますか?大木:そうですね。もちろん今も勉強中だし探求中であるけれど、自分の世界観みたいなものが、非常に言語化しやすくなっていますね。年を重ねていることもあると思うんですけど、言語化することが昔ほど難しくなくなってきた。感覚的なものを、言葉に落とし込むことがよりスムーズにできるのかな。だから言葉も柔らかく、変化球を出そうとすればいくらでもできるし、その武器はあるんですけどね。でもそこは感じ取ってもらいながら、丁寧に伝えるということを意識的にやっています。──普遍的な強さを感じます。大木:最初の頃はギョッとしてもらいたかったり、刺激的なもののほうが興味はあったと思うんですけど、やっぱりもっと分かりやすい作品でありたいっていうのは思っていて。老若男女に受けたいっていう思いはめちゃくちゃ強いので。昔から言ってるんですけど、僕は『星の王子さま』のような作品を作りたいんですよね。シンプルで柔らかなストーリーの裏側に、ちゃんと作者であるサン・デグジュペリの超哲学的な思考があることがわかるような。そういう作品でありたいなというのは、いまだに変わらない目標ですね。──「sonet」のMVの話も伺いたいのですが、まずあの幻想的な美しいロケーションはどこなんですか?大木:『ゴールデンカムイ』の撮影現場です。──北海道ですね。大木:映画とドラマ第1話と最終話を撮っている久保茂昭監督にMVを撮っていただけたんですけど、「せっかくなら『ゴールデンカムイ』の撮影スポットで撮りましょう」と提案をいただいて。すごく壮大なスケールの作品が撮れたなと思いますね。出演してくれた俳優が北海道在住のyuraさんという方で、何名かの候補から僕が選ばせてもらいました。まだ無名ではありますけど、すごくいい目をしているんです。ダンスも、足場が悪い水の中で裸足で踊ってくれて、引き込まれる魅力がある。このMVを機にyuraさんのこともどんどん知ってほしいなと、期待してます。──シングル初回限定盤には、2024年8月に開催された<ACIDMAN LIVE TOUR “ゴールデンセットリスト” at LINE CUBE SHIBUYA>から「輝けるもの」、通常盤には同ライブから「銀河の街」「ワンダーランド」のライブ音源が収録されます。実際、会場でライブを観ていて「銀河の街」はショーの中での感動的なシーンでもあったので、蘇るものがありました。このライブ音源はどのような選曲ですか?大木:当日のライブのクオリティがすごく良かったんですよね。「銀河の街」ってちゃんとライブで表現できたという自負があまりなくて。でも、ずっと自分の中でのテーマ曲っていうくらい好きなんです。俺だけが好きなのかもしれない説がずっとありながら(笑)、でもやっぱりやり続けたいから、たまにやるようにしていたんですね。今回はクオリティも含めて、めちゃくちゃ良いと思っていて。──これまでとの違いはどこにあるんでしょう。大木:これ、どうしてかというと、多分メンバーがやっと理解した気がするんです、「銀河の街」って曲を(笑)。リズム隊が変わると曲ってガラッと変わる。生まれ変わるくらい良くなるんですけど、それが今回出てきたんですよね。──そういう感触を得たとは素晴らしい。大木:宇宙のことって最初はとっつきにくくて、みんな苦手かもしれないし、そういう人は毛嫌いしちゃうし、メンバーもそうだと思うんです。メンバーもいまだに宇宙のことは好きでもないですから(笑)。──ははははは!大木:「僕たちは、はるか数億年前から宇宙を転々として銀河の旅を続けてきたんだ」って言われても、「何言ってんの?」っていう。メンバーもそういう感覚だと思うんですよ。でも僕と20年付き合っていて、“本当にそうかもしれない”っていうことを肌で感じてくれていて。それでやっと演奏に、いい意味での力が込めることができたなと思いましたね。「ワンダーランド」もクオリティが良かったんです。自分で作っておきながら、改めて“いい曲だな”と思っていて。僕は元々、自分自身の曲への評価が低いので。インタビューではもちろん「いい曲だ」って言いますけど、自分で“いや最高だな”って酔いしれるタイプではないから。あまりやらない曲たちがどんどん増えてきちゃうんですよね。──<ゴールデンセットリスト>のツアーは、歌詞やタイトルに“金”や金にまつわるものが入った曲を中心にしたセットリストでした。どんな感じになるのかと思いきや、結果的にACIDMANの濃い部分が出たようなツアーになりましたね。大木:これも『ゴールデンカムイ』の主題歌がなければ思いつかなかったライブテーマでもあるので、『ゴールデンカムイ』様様ですね。おかげで改めてやることができた曲も多かったです。◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──2025年3月からは全国ツアー<ACIDMAN LIVE TOUR “This is ACIDMAN 2025”>が始まりますが、その前の1月11日には<「sonet」発売記念ライブ&壇上交流会>が開催となります。これは<「輝けるもの」発売記念ライブ>とはまた異なる形で行われるものでしょうか?大木:まず、<「sonet」発売記念>みたいなものをやりたいなと思っていて。こういう施策だとレコード会社の提案のように思うかもしれないですけど、実は僕からの提案なんです。せっかくその日にCDを買ってくれた人が来場するなら、買ってくれた人に特別な思いをさせてあげたいというのが、コロナ禍以降ずっとあるんです。──なるほど。緊急事態宣言以降、通常ライブができない期間が長くありました。大木:もしまた同じような状況が起きたら、また握手もできなくなるし、また声も出せない状況になるし、また何メートルも距離をあけないといけないのかな、嫌だなと思って。できるときに、ファンのみんなと交流しておきたい。で、何か特別にできないかなっていうのが、今回のアイデアで。ステージ上っていわゆる聖域じゃないですか。だからこそファンのみんなに、そのサンクチュアリに入ってもらおうと思って。──それで壇上交流会なんですね。大木:僕らにとっては普通になってしまっていますけど、ステージ上から会場の景色を見るとか、後ろを振り向いたらドラムがあるとか、そういう経験って音楽業界の仕事をしない限りあまりないと思うんです。それをエンターテインメントみたいな感じで楽しんでほしいなと思って。じゃあ握手会をして、みなさんと距離の近いイベントをやれたら、より喜んでいただけるかなと思ったので。ライブステージとしては普通のワンマンよりも少し短めですけど、握手会とステージ見学会みたいなものでたっぷりと楽しんでもらいたいと。──まさしくファンサですね。大木:本当の意味のファンサだと思いますね。お願いされてやるファンサじゃなく、アーティストが本心からやるファンサですから。──それにしても、ACIDMANがこういう企画をやるなんて…。大木:ですよね、昔は全然そんなこと思えなかったです。中指しか立ててなかったので(笑)。──ははは。そして3月からのツアーの最終日が日本武道館ですが、武道館は7年ぶり7度目となります。大木:もう一度やりたいなとはいつも思っているんですけど、武道館をやるってすごく大変なことなんですよ。まず会場を押さえるのも難しいし、予算的にも難しい場所で。それは僕が会社の社長もやっているので肌で感じています。でも、もう一回やりたいなというときに、前回から7年ぶりで、しかも7度目になる2025年に開催するのがベストじゃないかと。<This is ACIDMAN>は2021年からスタートさせたんですけど、最初からこの企画はとてもいいと思っていたし、いつか武道館でやりたい企画だと当初から思っていたんです。──<This is ACIDMAN>はタイトル通り“これぞACIDMAN”というセットリストで、毎年充実度の高いワンマンですしね。演出含め、大きな会場も似合うと思います。大木:毎年評判もいいので。<This is ACIDMAN>のストーリーとしては、年に一回、デビュー記念として僕らの運命が変わった日の近辺に開催しているんですけど。今回せっかくやるなら、Road to 武道館じゃないけど、この<This is ACIDMAN>で全国も回ろうという、スペシャルなツアーになります。そのファイナルが武道館公演なので、ツアーも含めて僕らも楽しみにしています。取材・文◎吉羽さおり撮影◎TOYO◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る