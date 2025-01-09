¸»»áÊª¸ì¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Í¤³¤Î¤ª¤«¤²!? Èþ¤·¤¤¤Í¤³¤ò¸«¤¿»ç¼°Éô¤Ï¡Ä¡Ú»ç¼°Éô¤È¤Í¤³¡Û¡¿¤Ë¤ã¤ó¤È¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·«
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤È¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¡Ê¤Ñ¤ó¤À¤Ë¤¢/KADOKAWA¡ËÂè11²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û¤â¤·¤â¡¢¤Í¤³¤¬¤¢¤ÎÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤é¡© ¤à¤«¤·¤à¤«¤·¤¢¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡½¡½¡£¤Í¤³¤ÈÊë¤é¤·¤¿¤¤¿ÍµûÉ±¤Ë¤Í¤³¤Î¤ª¤È¤â¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ëÅíÂÀÏº¡¢¤Í¤³¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤«¤°¤äÉ±¡Ä¡£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Í¤³¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿!? ÁÇÅ¨¤ÊÆ¸ÏÃ¤¿¤Á¤Ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡¢¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤µ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤µ¤¹¤Ù¤Æ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¤Í¤³¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Êª¸ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë!? ¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤Í¤³¤¿¤Á¤ËÌþ¤µ¤ì»×¤ï¤º¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤È¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¤Ë¤ã¤ó¤È¡ª¤Í¤³¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
Ä¾¹¾·óÂ³
Ä¾¹¾·óÂ³¤ÏÆüËÜ¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Ç³èÌö¤·¤¿Éð¾¤Ç¤¹¡£µÁÍý·ø¤¯¤È¤Æ¤â¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿ÍÊª¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤ÏÂ¦¼¼¤ò·Þ¤¨¡¢²¿¿Í¤â¤ÎºÊ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢ÀµºÊ¤Ç¤¢¤ë¤ªÁ¥¤ÎÊý¤À¤±¤ò½ª»Ï°¦¤·Â³¤±¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ä¾¹¾·óÂ³¤Ï´Ø¥±¸¶¤ÎÀï°Ê¹ß¡¢³°ÍÍÂçÌ¾¤È¤Ê¤êÂ¸Â³¤Î´íµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¾å¿ù²È¤òÂ¸Â³¤µ¤»¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÎÎÃÏ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤ÎÂç¤¤Ê¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾¹¾·óÂ³¤Ï°¦¤È¤¤¤¦»ú¤¬¤Ä¤¤¤¿³õ¤òÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö°¦¡×¤ÏÂº·É¤·¤Æ¤¤¤¿¼ç·¯¤Î¾å¿ù¸¬¿®¤¬°¦Åæ¿À¼Ò¤ÇÀï¾¡µ§´ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ°¦¤È¤¤¤¦»ú¤òÍÑ¤¤¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤à¤«¤·¤Ð¤Ê¤·
»ç¼°Éô
»ç¼°Éô¤ÏÊ¿°Â»þÂå¤Î½÷Î®ºî²È¤Ç¤¹¡£
¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤¬ÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø»ç¼°ÉôÆüµ¡Ù¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤òµ¤·¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤ÏºÍ½÷¤È¤·¤Æ¤Î°ïÏÃ¤âÂ¿¤¯¡¢Åö»þ¤Ï½÷À¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿°Ê¾å¤ÎºÍÇ½¤Ç´ÁÊ¸¤òÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎºÍÇ½¤òÇã¤ï¤ì¡¢Æ£¸¶Æ»Ä¹¤ÎÌ¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤âÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î¼¹É®ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÀâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤Ë¤ÏÆ£¸¶Æ»Ä¹¤ÈÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÆ£¸¶Æ»Ä¹¤Ï»þ¤Î¸¢ÎÏ¼Ô¤Ç¤·¤¿¤Î¤ÇºÊ°Ê³°¤Î°¦¿Í¤â¿ôÂ¿¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ï°¦¿Í¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤ÈÍý²ò¤·¤Ä¤Ä¤â¼»ÅÊ¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¶ñ¹ç¤ò¼ç¿Í¸ø¤È½Å¤Í¤¿¾å¤Ç¤Î¡¢¤¢¤Æ¤Ä¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£