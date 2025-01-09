µîÇ¯12·î¤ÎÃæ¹ñ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô 11¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤â¿¤ÓÎ¨¤Ï½Ì¾® ¥Ç¥Õ¥ì·üÇ°¤¯¤¹¤Ö¤ë
Ãæ¹ñ¤ÎÀè·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤¬Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ0.1¡ó¾å¾º¤·¡¢11¤«·îÏ¢Â³¤Ç¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅý·×¶É¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤ÏÁ°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹0.1¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ÃÈñÎÌ¤ÎÂ¿¤¤ÆÚÆù¤Î²Á³Ê¤¬¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¤Ç¤¹¡£
¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï11¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¤ÓÎ¨¤ÏµîÇ¯11·î¤Î¥×¥é¥¹0.2¡ó¤«¤é0.1¥Ý¥¤¥ó¥È½Ì¾®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö¤ä¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤ÏÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¤¯¤¹¤Ö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥×¥é¥¹0.2¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Àè·î¤Î¹©¶ÈÉÊ²·ÇäÊª²Á»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹2.3¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢27¤«·îÏ¢Â³¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¼«Æ°¼Ö¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤òÂ¥¤¹¤Ê¤É¡¢·Êµ¤»É·ãºö¤òÂ³¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¡¹¤ÎÀáÌó»Ö¸þ¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
Ê©ÃÅ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
³ùÁÒ,
Ë¬Ìä²ð¸î,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÂçÁ¥,
¥Û¥Æ¥ë,
¾²ÃÈË¼,
°ÖÎîº×