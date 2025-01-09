TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å6»þ19Ê¬¤Ë¡¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¤òÃÕÆâ»Ô¡¢±îÊ§Â¼¡¢ÉÍÆÜÊÌÄ®¡¢»Þ¹¬Ä®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚË½É÷Àã·ÙÊó¡ÛËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¡¢±îÊ§Â¼¡¢ÉÍÆÜÊÌÄ®¡¢»Þ¹¬Ä®¤ËÈ¯É½

½¡Ã«ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÄ«¤Þ¤ÇË½É÷Àã¤Ë¡¢10ÆüÄ«¤Þ¤ÇÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÃÕÆâ»Ô
¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡ËÌ
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£±îÊ§Â¼
¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡ËÌ
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÉÍÆÜÊÌÄ®
¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡ËÌ
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s

¢¢ÂçÀã·ÙÊó
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡50cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÃæÆÜÊÌÄ®
¢¢ÂçÀã·ÙÊó
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡50cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£»Þ¹¬Ä®
¢¢Ë½É÷Àã·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡10ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤é10ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡É÷¸þ¡¡ËÌ
¡¦Î¦¾å
¡¡ºÇÂçÉ÷Â®¡¡20m/s

¢¢ÂçÀã·ÙÊó
¡¡ÀÑÀã¡¡10ÆüÄ«¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡12»þ´ÖºÇÂç¹ßÀãÎÌ¡¡50cm

¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Ë­ÉÙÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÎéÊ¸Ä®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Íø¿¬Ä®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Íø¿¬ÉÙ»ÎÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ËÚ±äÄ®
¢¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó
¡¡10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü