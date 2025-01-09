¡Ú²¿¤¬¡Û¥¿¥¤¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¡Ö´Ý´¢¤ê¡×»Ñ¤ÇÈ¯¸«¡Ä´Æ¶Ø¤µ¤ìÆÃ¼ìº¾µ½¤Î·±Îý¤ò¡¡¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆüËÜ¿Í6¿Í´Þ¤à21¥«¹ñ¡¦6000¿Í°Ê¾å´Æ¶Ø¤«
¥¿¥¤¤Ç¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¤¬¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç´Ý´¢¤ê¤Î¾õÂÖ¤ÇÊÝ¸î¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢Æ±ÍÍ¤ÎÈï³²¤¬ÆüËÜ¿Í¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30ºÐ¤ÎÃæ¹ñ¿ÍÇÐÍ¥¡¦²¦À±¤µ¤ó¤Ï¡¢SNS¤Ç±Ç²è¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢3Æü¤Ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ËÅþÃå¡£
¶õ¹Á¤Ë·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¼Ö¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñ¶ÉÕ¶á¤Ë°ÜÆ°¡£
¤½¤Î¸å¡¢²¦¤µ¤ó¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥¤¤Ø¤Î¾·ÂÔ¤ÏÆÃ¼ìº¾µ½¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢²¦¤µ¤ó¤ÏÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¼Â¤ò¡¢²¦¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷À¤¬SNS¤Ç¸øÉ½¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ëÄ¾Á°¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ç¸½ºß¤Îµï¾ì½ê¤òÃÏ¿Þ¤Ç¼¨¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¦¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¡Ê²¦¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¤ÎSNS¤è¤ê¡Ë¡§
¤¢¤Ê¤¿¤Îµï¾ì½ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤±¤É¡£
²¦¤µ¤ó¡§
¡ÊÌÜÅªÃÏ¤Þ¤Ç¡Ë¤¢¤È3»þ´Ö¤«¤«¤ë¤½¤¦¤À¡£
²¦¤µ¤ó¤Î¸òºÝÁê¼ê¡§
¤Ï¤¡¡©¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë3»þ´ÖÁö¤ë¤È¡¢¥Á¥§¥ó¥Þ¥¤¤«¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Î¹ñ¶¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤è¡£
¤½¤Î¸å¡¢²¦¤µ¤ó¤Ï²»¿®ÉÔÄÌ¤Ë¡£
¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ4Æü¸å¡¢¥¿¥¤·Ù»¡¤Ï²¦¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¤·ÊÝ¸î¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£
²¦¤µ¤ó¤ÏÈ±¤òÁ´¤Æ¤½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²¦¤µ¤ó¤Ï´Æ¶ØÃæ¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þº¾µ½¤ÎÊÒËÀ¤òÃ´¤°¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÆîÉô¤ÈÀÜ¤¹¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼ËÌÉô¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤âÈï³²¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯11·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î·Ù»¡Åö¶É¤¬¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢º¾µ½¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿ÍÆµ¿¼Ô5Ëü3000¿Í°Ê¾å¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹´Â«¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï²¦¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢21¥«¹ñ6000¿Í°Ê¾å¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ÎµòÅÀ¤Ê¤É¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í6¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£