Ë»¤·¤¹¤®¡©ÂçÀôÍÎ¡¡»öÌ³½ê¤Ë²ÆµÙ¤ß¿½ÀÁ¤â¡Ö¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¥ï¥±¡¡»£±ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤â¡Ö·ë¶É¤Ï¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê51¡Ë¤¬9ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡Ö¸á¸åLIVE¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡¼¥ó¡×¡Ê·îÍË¡Á¶âÍË¸å3¡¦10¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¼«¿È¤Î²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¶É¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖSONGS¡×¤ÎMC¡¢Âç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï»Ê²ñ¡¢¤µ¤é¤Ë²Î¼ê³èÆ°¤È³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ëÂçÀô¡£23Ç¯Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ï²Î¼ê¤È¤·¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ51ºÐ¤Î¸½ºß¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¼¼Ä®ÌµÍê¡×¡Ê´ÆÆÄÆþ¹¾Íª¡¢1·î17Æü¸ø³«¡Ë¤Ç¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤ëËÜ³Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÄ©Àï¡£
¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ä»¦¿Ø¡¢50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤¤¤í¤ó¤ÊÌò¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Èí´í°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¡¡»£±Æ¤Ï23Ç¯9·î¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¡ÊÆ±±Ç²è¤Î¡Ë1¤ÄÁ°¤Î¤ª»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬7·î¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¡Ê»£±Æ¤Þ¤Ç¤Î¡Ë2¥«·î¤¯¤é¤¤¤º¤Ã¤È·Î¸Å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡9·î¤Î±Ç²è¤Î»£±Æ¤Þ¤Ç¡Ö»öÌ³½ê¤Ë¡È¤½¤³¤Ç²ÆµÙ¤ß¤ò¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä»×¤¤¤Î¤Û¤«¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢·ë¶É¤ÏÎ©¤Á²ó¤ê¤ÎÎý½¬¤Ð¤«¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£²ÆµÙ¤ß¤Ï¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²á¹ó¤Ê·Î¸Å¤Ç²ÆµÙ¤ß¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£