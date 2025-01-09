½»Âð±ê¾å¡¡80Âå½÷À¡ÈÃ¦½Ð¡É¡¡¡Ö¥¹¥È¡¼¥ÖÅÝ¤·¤¿¡×²Ð»ö¤â¡Ä
¡¡Àã¤Î²Ð»ö¤Ç80Âå¤Î½÷À¤¬Ìµ»ö¤ËÃ¦½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï80Âå¤Î½÷À¤È¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤¬Êë¤é¤¹½»Âð¤Ç¤¹¡£
¡¡8Æü¡¢10¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿´ä¼ê¸©¼¶ÀÐÄ®¤ÇÃë¤´¤í¤Ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢80Âå¤Î½÷À¤ÈÂ©»Ò¤ÏÆ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤â¹âÎðÉ×ÉØ¤Î½»Âð¤¬¡Ä¡£·ã¤·¤¯Ç³¤¨¡¢ÂçÎÌ¤Ë±ì¤òÊ®¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬Êë¤é¤¹½»Âð¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Î¿Í
¡Ö¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¹õ¤¤±ì¤È¾Ç¤²½¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö³°Â¦¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ±ì¤À¤é¤±¤ÇÃæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³°¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÃæ¤Ï¾å¤â²¼¤âÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð²Ð¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡£
ºÊ
¡Ö¥¹¥È¡¼¥Ö¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï80Âå¤Î½÷À¤È¡¢¤½¤ÎÂ©»Ò¤¬Êë¤é¤¹½»Âð¤Ç¤¹¡£
¡¡8Æü¡¢10¥»¥ó¥Á¤ÎÀã¤¬ÀÑ¤â¤Ã¤¿´ä¼ê¸©¼¶ÀÐÄ®¤ÇÃë¤´¤í¤Ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢80Âå¤Î½÷À¤ÈÂ©»Ò¤ÏÆ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤â¹âÎðÉ×ÉØ¤Î½»Âð¤¬¡Ä¡£·ã¤·¤¯Ç³¤¨¡¢ÂçÎÌ¤Ë±ì¤òÊ®¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬Êë¤é¤¹½»Âð¤Ç¤¹¡£
¶á½ê¤Î¿Í
¡Ö¿ôÉ´¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¸òº¹ÅÀ¤Þ¤Ç¹õ¤¤±ì¤È¾Ç¤²½¤¤¤Ë¤ª¤¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
¡Ö³°Â¦¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤Æ±ì¤À¤é¤±¤ÇÃæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³°¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÃæ¤Ï¾å¤â²¼¤âÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡70Âå¤ÎÉ×ÉØ¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð²Ð¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ä¡£
ºÊ
¡Ö¥¹¥È¡¼¥Ö¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£