ÀÄÌÚÀë¿Æ NPB¡¢MLB¤ÇÄÌ»»2730°ÂÂÇ µ©Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ーÀ®¸ù¤ÎÎ¢Â¦¤òÃµ¤ë
¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÀÄÌÚÀë¿Æ¡Êc¡ËSANKEI
µ©Âå¤Î¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¥×¥íÌîµå¡¢¥á¥¸¥ãー¤ÇÄÌ»»2730°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ÀÄÌÚÀë¿ÆÁª¼ê¡Ê43¡Ë¤¬21Ç¯¤ËµÚ¤Ö¸½ÌòÀ¸³è¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¡¢1·î1ÆüÉÕ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥ÈµåÃÄ¤ÎGMÆÃÊÌÊäº´¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¤½¤Î°ÂÂÇÀ½Â¤µ¡¤Î´ðÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿Êì¹»¡¦Áá°ðÅÄÂç³ØÌîµåÉô¤òË¬¤Í¡¢À®¸ù¤ÎÎ¢Â¦¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡Ú»î¹ç±ÇÁü¡ÛÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå Áá°ðÅÄ ½Õ½©Ï¢ÇÆÃ£À®¡ª»Ë¾åºÇÂ¿48ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡ª
ÀÄÌÚ¤Ï¾ï¡¹¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂç³Ø»þÂå¤Ë¹Í¤¨Êý¤Î´ðÁÃ¤ò´ÆÆÄ¤µ¤ó¤«¤é¤¹¤´¤¯³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É21Ç¯¤â¸½Ìò¤ò¤Ç¤¤¿Ìõ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤ËËÜÅö¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤ÏÀÄÌÚ¤Î¹â¹»»þÂå¤¬Âç¤¤¯µ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µÜºê¸©Î©Æü¸þ¹â¤Ï¶¯¹ë¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2Ç¯»þ¤«¤é¥¨ー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢3Ç¯²Æ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¹Ã»Ò±à¤Ë¤Ï±ï¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¨¥êー¥Èµå»ù¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡¢»ØÄê¹»¿äÁ¦¤ÇÁá°ðÅÄÂç³Ø¿Í´Ö²Ê³ØÉô¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö°ìÈÌÆþ³ØÁÈ¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾ÂçÀª¤ÎÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Éô°÷¤ÎÀÄÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î½ÓÂ¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÏÂ¤¬Â®¤¤¤ó¤À¤«¤é»°Í·´Ö¤ËÅ¾¤¬¤»¤Ð¥Ò¥Ã¥È¤Ê¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¤ªÁ°¤ÎÀ¸¤¤ëÆ»¤À¡×¤ÈÎ®¤·ÂÇ¤Á¤òÅ°Äì¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤Í¡¢´ÆÆÄ¤¬¸«¤Æ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï»×¤¤ÀÚ¤ê°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤«¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ......¡£¥×¥í¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤·¡¢Ä¹ÂÇ¥¬¥Äー¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÜÎ©¤Ã¤Æ¥×¥í¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¾åµéÀ¸¤«¤é¡ÖÀÄÌÚ¡¢³Ø¤Ù¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÆ±¤¸¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤¢¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¡×¤È¡Ö¤½¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¼«Ê¬¡×¤Î´Ö¤Ç¡¢ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Á³¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤ä¹õ»Ò¤ËÅ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¿¡£¤Ä¤Ê¤®Ìò¤ÏËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤Æ·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Î¤Á¤ËÀ¸¤¤¿¡£ºÙ¤«¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤Ü¤Û¤Ü¤Ç¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÈôµ÷Î¥½Ð¤½¤¦¤È¤«¥¹¥±ー¥ë¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£½çÈÖ¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡¢¥ª¥ì¤Ï¡×
6¿ÍÁ´°÷¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤¹¤ë¶¯ÎÏÂÇÀþ¡Ö1ÈÖÅÄÃæ¡¢2ÈÖÀÄÌÚ¡¢3ÈÖÄ»Ã«¡¢4ÈÖÈæ²Å¡¢5ÈÖÉðÆâ¡¢6ÈÖÍ³ÅÄ¡×¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ÁáÂçÌîµåÉô»Ë¾å½é¤Î¥êー¥°Àï4Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¡£
Ä»Ã«ÌÜÅö¤Æ¤Ç»ë»¡¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¡Ö½ÓÂ¹ªÂÇ¤Î¥»¥ó¥¿ー¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤ÆÇ°´ê¤Î¥×¥íÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
2³ØÇ¯²¼¤Ç¡Ö¥ß¥¹¥¿ー¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤Á¤é¤âºòÇ¯°úÂà¤·¤¿150¥¥í±¦ÏÓ¡¦º´ÃÝ¸ùÇ¯(¤«¤Ä¤È¤·¡¢41=¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö)¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´ÆÆÄ¤Ë¤è¤¯ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îý½¬¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊáµå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë"¤â¤Ã¤È¥°¥é¥Ö¤Î¿Ä¤ÇÊá¤ì"¤È¤«¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤À¤±¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤Î¥·ー¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È»×¤ï¤º¡¢¿á¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÜ¤é¤ìÌò¤òºî¤Ã¤Æ¥Áー¥à¤òÄù¤á¤ë¡¢ÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ì³ØÇ¯¤Ë°ì¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Í¡£Åö¤¿¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¡¢¥ª¥ì¡£¶¯¹ë¹»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¸øÎ©¹»½Ð¿È¤Ç¡¢Ìîµå¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤ÈÀÄÌÚ¡£
º´ÃÝ»á¤Ï¡ÖÌîÂ¼´ÆÆÄ¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ë¤¬¤ª¤Ü¤Ä¤«¤Ê¤¤Éô°÷¤È¤«¤Ë¤âÊ¬¤±³Ö¤Æ¤Ê¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ÆÆÄ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊäÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÌîµåÉô¤Î´Ä¶¤¬ÀÄÌÚ¤ò¥Ò¥Ã¥È¥áー¥«ー¤Ø¤ÈÆ³¤¤¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Áá°ðÅÄÂç³ØÌîµåÉô¤È¸À¤¨¤Ð¡¢½éÂå´ÆÆÄ¡¦ÈôÅÄÊæ½§»á¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö°ìµåÆþº²¡×ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìµå¤Ëº²¤ò¹þ¤á¤í¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤À¡£
¡ÖÌîÂ¼´ÆÆÄ¤ÏËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Í¡£»î¹ç¤ÏËÜÅö¤Ë¤³¤Î¥Üー¥ë1¸Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æº²¤òÆþ¤ì¤í¡¢¤È¡£100²ó¤ä¤Ã¤Æ80²ó¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»î¹ç¤Ç¤½¤Î¥ï¥ó¥×¥ìー¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬°ìÈÖ¤è¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é°ìÈ¯¤Ç·è¤á¤í¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤´¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤½¤·¤ÆÀÄÌÚ¤ÏÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¶µ¤¨¤Ï¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¡¢Ìîµå¿ÍÀ¸¤ËËÜÅö¤ËÀ¸¤«¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¶µ¤¨¤Ç¼«Ê¬¤ÎÌîµå¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤â¡©¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡×
ºòÇ¯10·î¤Î°úÂà¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤ÏÌîÂ¼´ÆÆÄ¤â¶î¤±¤Ä¤±¡¢°¦Äï»Ò¤ÎÄ¹¤¤ËÅÏ¤ëÊ³Æ®¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ö"¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤"¤È¤«µ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤Èµ»½Ñ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤«¤é¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤ë¤·¡¢²¿¤«¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤¦ÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÄÌÚ¤Ï1·î¤«¤éGMÆÃÊÌÊäº´¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¡¢GM¿¦¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°ã¤Ã¤¿³ÑÅÙ¤«¤éÌîµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯Ì¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
º£¥ª¥Õ¤Ë·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë¹âÄÅ´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¤âÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì¤Ë¤âÂÔË¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¡£GM¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Àè¤«¡¢´ÆÆÄ¤¬Àè¤«¡£¡Ö°ìµåÆþº²¡×¤Ç¼¡¥¹¥Æー¥¸¤â¶î¤±È´¤±¤ë¡£
¥Æ¥ìÅì¥ê¥¢¥é¥¤¥ÖÊÔ½¸Éô