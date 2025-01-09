¡ÚÂçÀã¾ðÊó¡ÛÄ¹Ìî¸©ËÌÉô¤ËÂçÀã·ÙÊó¡¡10Æü¸á¸å£¶»þ¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¡¡ÃæÌîÈÓ»³ÃÏ°è60¥»¥ó¥Á¡¢Ä¹ÌîÃÏ°è¤Î»³±è¤¤¤ÈÂçËÌÃÏ°è¤Î»³±è¤¤50¥»¥ó¥Á
¸©Æâ¤Ï10Æü¤â¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¯¤¿¤á¡¢ËÌÉô¤äÀ¾Â¦¤ÎÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤Àã¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢ËÌÉô¤ËÂçÀã·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ£¹ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Þ¤Ç·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
£¸ÆüÌë¤«¤éÃÇÂ³Åª¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÌ°ÂÆÞ·´ÇòÇÏÂ¼¡£¼Ö¤Î¾å¤Ë°ìÈÕ¤ÇÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò²¼¤¹¤Î¤Ë¤â°ì¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤ì¤¤¤ÊÀã¡£¤¤¤¤Àã¤À¤±¤É½èÍý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¡£Àã¤«¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â·Ú¤¤¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¡ÊÀã¤¬¡Ë½Å¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¡×
¢ö¤¢ーーーー
°ì½Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¡£
ÌÚ²¼¥¥ã¥¹¥¿ー
¡Ö¤³¤Á¤é¤Î·úÊª¤Î²°º¬¤ÏÀã¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÍî¤È¤¹¤¿¤á¡¢¸ûÇÛ¤¬µÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Û¤É°ìµ¤¤ËÂçÎÌ¤ÎÀã¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Àã¤«¤¤ò¤¹¤ëºÝ¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡×
¸á¸å5»þ¸½ºß¡¢ÇòÇÏ¤ÎÀÑÀã¤Ï77¥»¥ó¥ÁÌîÂô²¹Àô¤È¾®Ã«¤Ç103¥»¥ó¥Á¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
10Æü¤â¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬Â³¤¡¢ËÌÉô¤ä¸©¤ÎÀ¾Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¤Àã¤¬¹ß¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
10Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ßÀãÎÌ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃæÌîÈÓ»³ÃÏ°è¤Ç60¥»¥ó¥Á¡¢Ä¹ÌîÃÏ°è¤Î»³±è¤¤¤ÈÂçËÌÃÏ°è¤Î»³±è¤¤¤Ç50¥»¥ó¥Á¡¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ËÌÉô¤ËÂçÀã·ÙÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ£¹ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é10ÆüÃëÁ°¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤ä¸òÄÌ¾ã³²¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£