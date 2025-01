MAN WITH A MISSIONが、ニューEP『XV e.p.』(読み:フィフティーンイーピー)を3月12日にリリースする。

本作は、バンドの結成15周年を記念したもので、全て新曲となる4曲を収録予定。これまでにリリースされてきた“e.p.”タイトル同様に、ライブ音源もボーナストラックとして収録される。

CDの初回生産限定盤はトールサイズのスリーブ付き仕様で、バンド結成15周年を記念したヒストリーブックを同梱。さらに、2024年6月に開催されたFCライブの一部を特典映像として収録する初のファンクラブ限定盤も発売される予定だ。

なお、MAN WITH A MISSIONは2月より全国8都市11公演のアリーナツアー『MAN WITH A“15th”MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025』の開催が決定している。

(文=リアルサウンド編集部)