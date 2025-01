あんこ好きに朗報！ 大阪・梅田「KITTE大阪」にあんこの新しい魅力、厳選素材が目白押しの和カフェがオープン！

関西を代表するフードコラムニストであり、食べロググルメ著名人の門上さんが推薦するのは、大阪・梅田にある和カフェ「KYOTO あのん CAFE」です。

教えてくれる人

門上 武司



1952年大阪生まれ。関西中のフランス料理店を片っ端から食べ歩くももの足らず、毎年のようにフランスを旅する。39歳で独立し「株式会社ジオード」設立後はフードコラムニストというポジションにとどまらず、編集者、プロデューサー、コーディネーターとマルチに活躍。関西の食雑誌「あまから手帖」編集顧問であり、全日本・食学会副理事長、関西食文化研究会コアメンバー。著書には「食べる仕事 門上武司」「門上武司の僕を呼ぶ料理店」(クリエテ関西)、「京料理、おあがりやす」(廣済堂出版)、「スローフードな宿1・2」(木楽舎)、など。年間外食は1,000食に及ぶ。

「京都祇園あのん」の新展開

JR大阪駅すぐ。2024年7月末に完成したショッピングセンター「KITTE大阪」2階に、和カフェがオープンした。和洋の枠を超えてあんこを使った新感覚なお菓子が評判の「京都祇園あのん」の新展開で、テイクアウトもできるスタイルのカフェだ。

JR大阪駅直結という好ロケーション

一面ガラス張りで光が入る明るい店内。天井には木の格子を配すなど木を多用し、温かみを演出。華道家・赤井勝さんの小豆のさやをイメージしたオブジェが置かれている

門上さん

大阪駅から直結。昼間は太陽光が入り心地の良さは見事です。

「あんこはもちろん、お茶やお米、果物など本当にいいものを使って、日本の伝統や文化を発信していきたい」と話すのは、メニュー開発や店づくりを担当した、あのん事業部部長・戸島大作さん。洋食の料理人の経験もあり、「京都祇園あのん」を運営する、十勝あんこの「サザエ食品」の甘味処で懐石料理などを担当していた人物だ。

メニュー開発を担当した戸島大作さん

戸島さんが「メニューはしっかりと作りましたよ」と話す通り、メニューには、気軽にテイクアウトできるカフェとは思えない、厳選素材が目白押しだ。お抹茶は宇治「丸久小山園」、お米は祇園の米料亭「八代目儀兵衛」、コーヒーは長岡京のスペシャルティコーヒー専門店「Unir」など。テーマは、「“あん”to茶・果・米」で、あんこを使った個性的なドリンクや、旬の果物を使ったデザート、お米のおいしさが直に伝わるご飯ものまで多彩なラインアップとなっている。

門上さん

祇園にあんこをメインとした本店があり、あんことマスカルポーネチーズの最中「あんぽーね」に感激。その和カフェ出店に興味を持って来てみました。「あんぽーね」のほか、料理も加わりそのバリエーションに驚きました。

ここでおすすめのメニューを紹介!

まずは、見た目も素敵!なパフェから。青果卸市場「東果大阪」から直送したフレッシュな旬の果物をふんだんに使ったパフェ。これまでには、丸ごと桃がのったものや、シャインマスカットを使ったものなどが供され、12月は栗、来月はイチゴを予定している。

季節のフルーツパフェ(和栗モンブラン)2,100円。和栗にチョコレート、カシスやフランボワーズソースの酸味を合わせ、互いを引き立たせた。層状に味を重ね、食べ進めるごとに味の変化が楽しめる

門上さん

求肥の食感、作りたての鮮度感が魅力です。

続いては、食事にもおやつにもなるひと品。大阪のフレンチ「ラシーム」が展開するベーカリー「QUOI」のパンドミにあんことバターを添えた。このあんこは「サザエ食品」が開発した 「レッドダイヤモンド」という名の腸活あんこ。煮汁を捨てない炊き方で、栄養を逃さず閉じ込め、食物繊維もたっぷりとのこと。

パンドミあんバター990円。さくさくのパンドミにあまじょっぱいあんバターが好相性!

門上さん

パンドミの食感が素敵。他にはない、腸活あんもおいしいですよ。

日本のファストフード“おにぎり”もぜひ味わいたい。「八代目儀兵衛」の、おにぎりに合うブレンド米を使用。梅干しや昆布など5種類の中から3種類の具が選べる。味噌汁、京漬物とセットで。

おにぎりセット990円。一粒ひと粒が立っており、お米の甘さがダイレクトに伝わる。ご飯ものは「卵かけごはんセット」や「だし茶漬けセット」などもある

門上さん

八代目儀兵衛のブレンド米と具材のマッチングを楽しんで。

最後はドリンクメニューから。釜炒り茶は本釜で手間を惜しまず炒り上げる。そうすることで、えぐみがなくなり、甘みが出てくるそう。

厳選釜炒り茶900円。香ばしさと甘みが感じられる。カップでの提供も。ドリンクは和紅茶や抹茶など豊富に揃う

日本のもっといいものを発信!

「まずは、若い人からご年配の方まで気軽に楽しんでほしいですね。朝8時から開いているので、朝活にもいいですよ。ガラス窓から朝日が入ってロケーションも最高です!」と戸島さん。最近では、お茶の飲み比べを行ったりとイベントも開催。「カフェとして根付いてきたら、店舗展開をしたいですね。もっともっと、日本のいいものを発信していきたいです」

ドリンクやスイーツをテイクアウトできるので、オフィスへの持ち帰りも可能。「うめきた公園」などでひと休みのお供にも

門上さん

どのメニューも魅力ですが、まずは、あんことフルーツの相性の良さを体感してほしいです。

<店舗情報>◆KYOTO あのん CAFE住所 : 大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 2FTEL : 06-6476-8102

※価格は税込。

撮影:東谷幸一

取材・文:木佐貫久代

