ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¥ß¥Ë¾æ¡ß¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÈþµÓ¡õ¤ªÊ¢¥Á¥é¥ê¡Ö¿·Á¯¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/09¡Û¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¼ÓÍè¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£12·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»¨»ï¡ØRay¡Ù2·î¹æ¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Î¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô»Ñ
ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤â¹¥¤¤À¤±¤É¥°¥ê¡¼¥ó¤â¹¥¤¡ª¡ª½é¤á¤Æ¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡Á¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÅß¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´¨¤¤¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÍÎÉþÃå¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤¢¤²¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤Í¤ó¤Ã¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤äÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¿·Á¯¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¥Á¥é¸«¤»¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ì¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓºÝÎ©¤Ä¥ï¥ó¥Ô»Ñ
¢¡ËÜÅÄ¼ÓÍè¡¢¥ß¥Ë¾æ¡ß¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÈþµÓÈäÏª
ËÜÅÄ¤Ï¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤â¹¥¤¤À¤±¤É¥°¥ê¡¼¥ó¤â¹¥¤¡ª¡ª½é¤á¤Æ¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¡Á¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¹õ¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥«¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÅß¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´¨¤¤¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ªÍÎÉþÃå¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤¢¤²¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¤Í¤ó¤Ã¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤Ë¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤äÈþµÓ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¿·Á¯¡×¡ÖÅ·»È¡×¡Ö¥Á¥é¸«¤»¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤ì¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û