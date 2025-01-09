サッカーＪ１の新潟が９日、新潟市内で新体制発表記者会見を行った。

今季の背番号も発表され、東洋大４年時の昨年「ＪＦＡ・Ｊリーグ特別指定選手」としてルヴァン杯決勝にも出場した新加入のＤＦ稲村隼翔は背番号「３」に決定。クラブからの打診を受けてプロ１年目から一桁番号を背負うことが決まり「過去に千葉さん（和彦）だったりが付けていて、選手としても人としても愛されている選手なので、自分もそういう選手になりたいと思って付けさせていただいた」と決意を示した。

以下が新潟の背番号一覧

１ ＧＫ 藤田和輝

２ ＤＦ ジェイソン カトー ゲリア

３ ＤＦ 稲村隼翔

４ ＤＦ 岡本將成

５ ＤＦ 舞行龍ジェームズ

６ ＭＦ 秋山裕紀

７ ＦＷ 谷口海斗

８ ＭＦ 宮本英治

９ ＦＷ 矢村健

１１ ＭＦ ダニーロ ゴメス

１２ サポーター

１３ ＭＦ 落合陸

１５ ＤＦ 早川史哉

１６ ＦＷ 小見洋太

１８ ＦＷ 若月大和

１９ ＭＦ 星雄次

２１ ＧＫ 田代琉我

２２ ＭＦ 新井泰貴

２３ ＧＫ 吉満大介

２５ ＭＦ 藤原奏哉

２８ ＦＷ 太田修介

３０ ＭＦ 奥村仁

３１ ＤＦ 堀米悠斗

３３ ＭＦ 高木善朗

３５ ＤＦ 千葉和彦

３８ ＤＦ 森昴大

４１ ＭＦ 長谷川元希

４２ ＤＦ 橋本健人

４６ ＭＦ 笠井佳祐

４８ ＭＦ 大竹優心

７１ ＧＫ 内山翔太

９９ ＦＷ 小野裕二