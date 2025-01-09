¡Ö¿Í¤ÏÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ä5Æü¤Ç120ËüÅÐÏ¿¡ª Àä¹¥Ä´¤Îmixi2 ³Þ¸¶·ò¼£»á¤ËÊ¹¤¯¡Öº¹ÊÌ²½ÀïÎ¬¡×
¡¡¹ñÆâ³°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÍðÎ©¤¹¤ë¡ÖSNS·²Íº³äµò¡×¤Î»þÂå¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Àè·î¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¡Ömixi2¡×¤À¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È²¹¤«¤ß¡É¤¬¤¢¤Ã¤Æ²û¤«¤·¤¤¡© ¡Ömixi2¡×¤Î²èÌÌ
¡¡¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎSNS¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿mixiÃÂÀ¸¤«¤é20¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒMIXI¤ÏÃ»Ê¸Åê¹Æ·¿¤ÎSNS¤ò³«È¯¡£´ûÂ¸¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡·ã¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÁèÃ¥Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëº£¡¢¿·¤¿¤ÊSNS¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿°Õ¿Þ¤äº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢mixiÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢³Þ¸¶·ò¼£¼èÄùÌò¥Õ¥¡¥¦¥ó¥À¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÖÈðëîÃæ½ý¡¢±ê¾å¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤»ÅÁÈ¤ß¡×
¡Öºòº£¡¢¥ì¥³¥á¥ó¥É¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬Èó¾ï¤Ë¸ú¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥Ð¥º¤Ã¤¿»É·ã¤Î¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ÌÜÎ©¤Ä·Á¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÂÚºß»þ´Ö¤Ê¤É¤òºÇÂç²½¤·¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡Ø¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¿Í¤È´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤¿¤¤¡Ù¡ØÍ§Ã£¤Î¶á¶·¤äÂ¾°¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ï¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¼ä¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡ØÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡×¡Ê³Þ¸¶»á¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¤«¤éÆü¾ï¤ÎÏÃÂê¤Þ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¶½Ì£¤òÊú¤¤¤¿Åê¹Æ¤¬¤è¤êÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿SNS¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢mixi¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¤È¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤¸òÎ®¡×¤¬¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤È³Þ¸¶»á¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡ÁÀ¤¤¤Ï¸«»ö¤ËÅªÃæ¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é5Æü¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï120Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£ÁÛÄê°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÎã¤¨¤ÐM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¢¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î½Ö´Ö¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤¤¤ï¤¤³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¡È»þ·ÏÎó¤ÎÎÉ¤µ¡É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡mixi2¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò»þ·ÏÎó¤ÇÉ½¼¨¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ä¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£·Ò¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÅê¹Æ¤¬Í¥ÀèÅª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¿Í¤«¤é¤ÎÈðëîÃæ½ý¡¢±ê¾å¤Ê¤É¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡Ê´ûÂ¸¤ÎSNS¤Ë¤Ï¡Ë»×¤ï¤ÌÀª¤¤¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤ÆÁÛÄê°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬°Õ¿Þ¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤ÇÍý²ò¤µ¤ì¤Æ±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¡¢Áû¤®¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£mixi2¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤Î»þ·ÏÎó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æµ¯¤¤Å¤é¤¤¹½Â¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¸½Âå¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍøÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¡ÖÆüµ¡×¤ä¡ÖÂÀ×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Îmixi¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿µ¡Ç½¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¼ñÌ£¤ä´Ø¿´¤´¤È¤ò»ý¤Ä¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ï·Ñ¾µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡mixiÃÂÀ¸¤«¤é21Ç¯ÌÜ¤Î2025Ç¯¡¢Ä¹Ç¯SNS¤ÎÀ¤³¦¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿³Þ¸¶»á¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊSNSÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡Ö·Ò¤¬¤Ã¤¿¿Í¡¢·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤¿Í¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤äÆ±¤¸¼ñÌ£¤ä¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤¿¤Á¤È¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬mixi2¤ÎÆÃÄ§¤À¡£»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡Öº£¤ÎSNS¤Ï¡È¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ò½Ð¤¹ÁõÃÖ¡É¡×
¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎSNSÍøÍÑ¼Ô¿ô¤Ï1°Ì¤¬LINE¡Ê9700Ëü¿Í¡Ë¡¢2°Ì¤¬YouTube¡Ê7120Ëü¿Í¡Ë¡¢3°Ì¤¬X¡Ê6700Ëü¿Í¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬mixi2¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡©
¡¡Âè°ìÀ¸Ì¿·ÐºÑ¸¦µæ½ê¼çÀÊ¸¦µæ°÷¤ÇAI¤ä¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÀìÌç¤Ë¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ëÇðÂ¼Í´»á¤Ï¡Öº£¤ÎSNS¤Ï°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡È¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤ò½Ð¤¹ÁõÃÖ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶½Ê³¤·¤¿¤ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥³¥á¥ó¥Éµ¡Ç½¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤Ï¿·¤·¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£º£¤ÏSNS¤¬ÍðÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º¹ÊÌ²½¤·¤Æ¡È²¹¤«¤ß¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë