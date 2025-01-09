¡Ö»Ò¤É¤â¤¬3¤Ä¤Î´¶À÷¾É¤Ë¡×¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤¬³ÈÂç¡¡Ãæ¹ñ¡¡º£·îËö¤Î¤Ù90²¯¿Í°ÜÆ°¤Î¡Ö½ÕÀá¡×Á°¤Ë·Ù²ü¶¯¤Þ¤ë¡¡¡È¥Ò¥È¥á¥¿¥Ë¥å¡¼¥â¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡É
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£·îËö¤Ë¤Î¤Ù90²¯¿Í¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¡Ö½ÕÀá¡×¤òÁ°¤Ë·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤ÎÎ®¹Ô¤¬¥Ô¡¼¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¼¡¤ËÂ¿¤¤¤Î¤¬Æ±¤¸¤¯¸ÆµÛ´ï´¶À÷¾É¤Î¥Ò¥È¥á¥¿¥Ë¥å¡¼¥â¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Ç¡¢µîÇ¯11·î¤«¤éËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÎ®¹Ô¡£14ºÐ°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤òÃæ¿´¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´Ë¤ä¤«¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®»ùÉÂ±¡¤ËÍè¤¿¿Æ
¡Ö²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¬3¤Ä¤Î´¶À÷¾É¤Ë¤«¤«¤ê¡¢Æþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤é´¶À÷¤·¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¤Ï¡Ë¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂç·¿Ï¢µÙ¤Î½ÕÀá¤Ï¡Ë¤â¤Á¤í¤ó¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×
¡Ö¥Þ¥¹¥¯¤òÃå¤±¤Æ¡¢¼ê¤òÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
WHO¡áÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¤Ï7Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î¡Ö¥Ò¥È¥á¥¿¥Ë¥å¡¼¥â¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡×¤Ê¤É¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö´¶À÷¼Ô¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ËÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÈÏ°ÏÆâ¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£
Ãæ¹ñÅö¶É¤«¤é¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤ÎÈ¯½Ð¤Ï¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅÏ¹Ò¤äËÇ°×¤ÎÀ©¸Â¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦´«¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¡¡³Ô²Åº« ÊóÆ»´±
¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¾ï¤ËË¡¤Ë¤Î¤Ã¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÆ©ÌÀÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁÀ÷ÉÂ¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡×
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¾ðÊó¸ø³«¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢º£·î29Æü¤ÎµìÀµ·î¡Ö½ÕÀá¡×¤ÎÁ°¸å¤Ë²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡¢¤Î¤Ù90²¯¿Í¤¬°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
²ð¸î,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Í¥¸,
¿À»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¿ÀÆàÀî,
Êè,
ÆÁÅç