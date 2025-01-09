¡ÚÃæ·Ñ¡Û¡È·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¡É¤ÇÄäÅÅÈ¯À¸¡Ä¶õ¤ÎÊØ¤â·ç¹ÒÁê¼¡¤°¡¡¹ëÀãÃÏ¡¦ÂçÂ¢Â¼ÉªÀÞ¤ÇÀÑÀã177cm¤Ë¡¡»³·Á
10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂçÀã¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
JR»³·Á±ØÁ°¤Î¸½ºß¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÅÏîµÉ´²»¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ãæ·Ñ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
»³·Á»ÔÆâ¤ÏÄ«¤«¤éÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¸á¸å4»þ40Ê¬¸½ºß¤âºÙ¤«¤¤Àã¤¬·ã¤·¤¯¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤Ö¤¤¤ÆÁ°¤¬¤è¤¯¸«ÅÏ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÑ¤â¤Ã¤¿Àã¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤È¡¢¤«¤Ê¤ê¿åÊ¬¤ò´Þ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê½Å¤¤Àã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÆ»Ï©¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¯¤ëºÝ¤â¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½Å¤¤Àã¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÏ©ÌÌ¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¸½ºß¡¢Èó¾ï¤ËÎä¤¿¤¤É÷¤¬¶¯¤¯¿á¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÈ©¤ä´é¤Ê¤É¤Ï¤«¤Ê¤êÄË¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©Æâ¤Ï¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¾±ÆâÄ®¤Ç38cm¡¢Äá²¬»Ô¤Ç36cm¤ÎÀã¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ëÀãÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÂ¢Â¼ÉªÀÞ¤Ç177cm¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤ò»Ï¤á¡¢À¾ÀîÄ®¤ä¾®¹ñÄ®¤Ç¤â1¥á¡¼¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»³·Á¿·´´Àþ¤Î±¿¹Ô¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾±Æâ¶õ¹Á¤Î±©ÅÄÊØ6ÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ÎÃÏ°è¤ÇÀã¤¬¸¶°ø¤ÎÄäÅÅ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àã¤Ï¤³¤Î¸å¤â¹ß¤êÂ³¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Îµ¤¾ÝÂæ¤Ï10ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã·ÙÊó¤òÈ¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ú¤Â³¤·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£