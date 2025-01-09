ÂçÀã¤ÎÆü¤Î½üÀã¡¡¤Ì¤ì¤º¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ëºî¶È¤¹¤ëÃËÀ¤òÈ¯¸«¡¡¤½¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¡È»±¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿!?¡¡¡Ô¿·³ã¡¦°¤²ìÄ®¡Õ
º£µ¨ºÇ¶¯¤Î´¨ÇÈ¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤ËÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÂçÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿·³ã¸©¡£°¤²ìÄ®¤Ç¤Ï9Æü¡¢½»Âð¤Î¼þ¤ê¤ò½üÀã¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô¤¬¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±«¤äÀã¤Ë¤Ì¤ì¤º¤Ë¥¹¥àー¥º¤Ëºî¶È¤¹¤ëÃËÀ¤òÈ¯¸«¡£
»±¤ò¤µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢Î¾¼ê¤Ç½üÀãºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë!?
ÃËÀ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä
¤Ê¤ó¤È»±¤¬ÃËÀ¤ÎÆ¬¾å¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡©¡×
¡Ö¤ä¤á¤Æ¤Ã¤Æ¡ª¤Û¤é¡¢¥³¥ì¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö¤ª¼êÀ½¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÃËÀ¡Ë
¡Ö¤½¤¦¡¢²¿²óÌÜ¤«¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢20Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤«¤é»È¤Ã¤Æ¤ë¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¡×
¡Êµ¼Ô¡Ë
¡Ö»È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡ÊÃËÀ¡Ë
¡Ö¸ª¤¬¤Ì¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤è¡£Â¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¥«¥Ã¥ÑÃå¤ë¤È½ë¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×
Àã¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¸³è¤ÎÃÎ·Ã¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Î´ÑÂ¬¤Ç¤Ï9Æü¤Î°¤²ìÄ®¤ÏÄÅÀî¤Ç60¥»¥ó¥Á¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊ¿Ç¯¤è¤êÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©Æâ¤Ï10Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂçÀã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£