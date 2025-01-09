Í¥²í¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¸µ¥Á¥§¥³ÂåÉ½MF¥í¥·¥Ä¥»á¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ÅÁã¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¿·SD¸õÊä¤«
¸µ¥Á¥§¥³ÂåÉ½MF¥È¥Þ¥·¥å¡¦¥í¥·¥Ä¥»á(44)¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¸ÅÁã¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼(SD)¸õÊä¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï24-25¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¨¥É¥¥SD¤¬¼Ç¤¤·¡¢Æ±¿¦¤¬¸½ºß¶õÀÊ¤Ë¡£ºò½©¤´¤í¤«¤é¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥Ú¥¢¡¦¥á¥ë¥Æ¥¶¥Ã¥«¡¼»á¤ä¥í¥·¥Ä¥»á¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥ê¥È¥ë¡¦¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡É¥í¥·¥Ä¥»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡£¤½¤ÎÍ¥²í¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅì²¤¥Á¥§¥³¤ÎÁª¼ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
2018Ç¯¤«¤é¸ÅÁã¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥×¥é¥Ï¤ÎSD¿¦¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¥®¥ê¥¹»æ¤¬ºÆ¤Ó¡¢¡Ö¥í¥·¥Ä¥¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎSD¸õÊä¡×¤È¾Ò²ð¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¨¥É¥¥¸åÇ¤¤Î¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥í¥·¥Ä¥»á¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥¸¥ã¥¤¥ë¥ºSD¡¢PSG¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¥ó¥Ý¥¹»á¤Ê¤É¤¬¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï24-25¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥¨¥É¥¥SD¤¬¼Ç¤¤·¡¢Æ±¿¦¤¬¸½ºß¶õÀÊ¤Ë¡£ºò½©¤´¤í¤«¤é¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥Ú¥¢¡¦¥á¥ë¥Æ¥¶¥Ã¥«¡¼»á¤ä¥í¥·¥Ä¥»á¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡È¥ê¥È¥ë¡¦¥â¡¼¥Ä¥¡¥ë¥È¡É¥í¥·¥Ä¥»á¤Ï¤«¤Ä¤Æ¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ä¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ç³èÌö¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡£¤½¤ÎÍ¥²í¤Ê¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÅì²¤¥Á¥§¥³¤ÎÁª¼ê¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Åª¤ËÂç¤¤Ê¿Íµ¤¤òÇî¤¹¥¹¥¿¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
2018Ç¯¤«¤é¸ÅÁã¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥×¥é¥Ï¤ÎSD¿¦¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø¥ß¥é¡¼¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¤¥®¥ê¥¹»æ¤¬ºÆ¤Ó¡¢¡Ö¥í¥·¥Ä¥¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÎSD¸õÊä¡×¤È¾Ò²ð¡£´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¥¨¥É¥¥¸åÇ¤¤Î¸õÊä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¥í¥·¥Ä¥»á¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤Î¥Õ¥£¥ë¡¦¥¸¥ã¥¤¥ë¥ºSD¡¢PSG¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¥ó¥Ý¥¹»á¤Ê¤É¤¬¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£