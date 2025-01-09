JFLÀï¤¦´ä¼ê¡¢ºòÇ¯9·î²ÃÆþ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥·¥é¥¹¤È·ÀÌó¹¹¿·¡ÖJ¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤Î°Ù¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤Ï9Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¥É¥¥¥¢¥ë¥Æ¡¦¥³¥ì¥¤¥é¡¦¥·¥é¥¹(24)¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥·¥é¥¹¤Ï193cm85kg¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿ÈFW¡£Êì¹ñ¤ÎCA¥¿¥Ü¥ó¥À¥»¡¼¥Ï¤ä¥Ú¥Ê¥í¥ëAC¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾å³¤²ÅÄêFC¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎSC¥×¥é¥¤¥¨¥ó¥»¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
2024Ç¯9·î¤Ë´ä¼ê¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç3»î¹ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢1¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¹ß³Ê¤â¡¢°ú¤Â³¤´ä¼ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥·¥é¥¹¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ì¤ÆÀ¨¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤È¤¤¤¦º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Î°Ù¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¥·¥é¥¹¤Ï193cm85kg¤ÎÂÎ³Ê¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¸¥ë½Ð¿ÈFW¡£Êì¹ñ¤ÎCA¥¿¥Ü¥ó¥À¥»¡¼¥Ï¤ä¥Ú¥Ê¥í¥ëAC¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾å³¤²ÅÄêFC¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎSC¥×¥é¥¤¥¨¥ó¥»¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
2024Ç¯9·î¤Ë´ä¼ê¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢J¥ê¡¼¥°½éÄ©Àï¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ3¥ê¡¼¥°¤Ç3»î¹ç¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢1¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¹ß³Ê¤â¡¢°ú¤Â³¤´ä¼ê¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥·¥é¥¹¡£¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë»Ä¤ì¤ÆÀ¨¤¯´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£J¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤È¤¤¤¦º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Î°Ù¤ËÀº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×