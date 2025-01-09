ÌÚÂ¼ÂóºÈ¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(takuya.kimura_tak¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¶»¤Ë»¸Á³¤Èµ±¤¯­à¿Í»²­á

¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£­à¤ª»¶Êâ¥·¥ç¥Ã¥È­á¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡ÖÉ÷¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢7400Êâ¤Î½ÐÆ°¤Ø¡ª¡¡¤ß¤ó¤Ê¸þ¤«¤¤É÷¤Ç¤â¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤ÆÎÏ¶¯¤¯Êâ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÀÄ¶õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÏÃÂê¤Î­à¿Í»²¥Ñ¡¼¥«¡¼­á¤ò¤µ¤é¤Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤¹¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

»Ô¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë

¡¡¤³¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¸½ºß¾å±ÇÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×»£±ÆÃæ¤Ë¡¢»Ô¾ì¤ÇÌÚÂ¼¤¬»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤Ø¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤â¤Î¡£ÈÖÀë¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈÆâ¤ä¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÃåÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿Í»²¥Ñ¡¼¥«¡¼¡¢¥¹¥´¤¯²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃå¤Æ¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤Ë¤ó¤¸¤ó¥Ñ¡¼¥«¡¼¡×¡ÖÍß¤·¤¤¡¼¡ª¡×¡Ö50Âå¤Ç¥Ñ¡¼¥«¡¼¤òÃå¤ëÃË¤³¤ÈÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ä¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£