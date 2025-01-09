¿·´´Àþ¡¢¾®ÉÍ¤Þ¤ÇÀè¹Ô³«¶È¸¡Æ¤¤ò¡¡Ê¡°æÃÎ»ö¡ÖÃ¯¤âÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡Ê¡°æ¸©¤Î¿ùËÜÃ£¼£ÃÎ»ö¤Ï9Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ËÌÎ¦¿·´´ÀþÆØ²ì¡ÊÆ±¸©¡Ë¡½¿·Âçºå´Ö¤Î±ä¿¤ò½ä¤ê¡¢¸½¹Ô·×²è¥ë¡¼¥È¤Î¤¦¤Á¡¢Æ±¸©¾®ÉÍ»Ô¤Þ¤Ç¤ÎÀè¹Ô³«¶È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£´Ä¶¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¡¢±èÀþ¤ÎµþÅÔÉÜ¤«¤éÁá´üÃå¹©¤Ë¿µ½Å¤Ê°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡ÖµþÅÔÉÜÆâ¤Î¥ë¡¼¥È¤Ï½½Ê¬µÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤¬¡¢¾®ÉÍ¤Þ¤Ç¤ÏÃ¯¤âÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö°ìÆü¤âÁá¤¤Á´Àþ³«¶È¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍð¤·¤Æ¤Þ¤Ç¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¦ÊÆ¸¶¡Ê¼¢²ì¸©¡Ë¤Ë¤Ä¤Ê¤°¥ë¡¼¥È¤òË¾¤àÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡ÖÁá¤¯¤Ç¤¤¢¤¬¤ëÊý¤¬Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£