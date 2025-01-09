¡ÖÏ¯ÆÉ·à ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXI Ì´¸¸¤Î¥¦¥¿¥¤¥Ó¥È¡×¤¬3·î1Æü¤Ë²£ÉÍ¤Ç³«ºÅ¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï1·î11Æü10»þ¤è¤ê³«»Ï
3·î1Æü ³«ºÅÍ½Äê
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ»Ô¶µ°é²ñ´Û¥Ûー¥ë
²Á³Ê¡§ SP¥Á¥±¥Ã¥È 13,200±ß ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È 8,800±ß
¡¡¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¡ÖÏ¯ÆÉ·à ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXI Ì´¸¸¤Î¥¦¥¿¥¤¥Ó¥È¡×¤ò3·î1Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¶µ°é²ñ´Û¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï¡¢SP¥Á¥±¥Ã¥È¤¬13,200±ß¡¢ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬8,800±ß¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï1·î11Æü10»þ¤è¤ê³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤Æ³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡ÖÏ¯ÆÉ·à ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXI Ì´¸¸¤Î¥¦¥¿¥¤¥Ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÏ¯ÆÉ·à¤À¤±¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£½Ð±é¤Ï²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤¤µ¤ó¡¢ÀõÀîÍª¤µ¤ó¡¢²ÏÀ¾·ò¸ã¤µ¤ó¡¢¥é¥ó¥º¥Ù¥êー¡¦¥¢ー¥µー¤µ¤ó¡£µÓËÜ¤òÁáÀî¹¯²ð»á¡¢±é½Ð¤ò¾®ÊëË®ÌÀ»á¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«±é»þ´Ö¤Ï¡¢Âè°ìÉô¤¬14»þ¡¢ÂèÆóÉô¤Ï17»þ30Ê¬¡£Âè°ìÉô¤ÈÂèÆóÉô¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î°ìÉô¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¸ø±éÌ¾¡§Ï¯ÆÉ·à ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ーXI Ì´¸¸¤Î¥¦¥¿¥¤¥Ó¥È
³«ºÅÆü¡§3·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§
¡ÚÂè°ìÉô¡Û14»þ³«±é
¡ÚÂèÆóÉô¡Û17»þ30Ê¬³«±é
¢¨Âè°ìÉô¤ÈÂèÆóÉô¤Ç¡¢¾å±é¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î°ìÉô¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
²ñ¾ì¡§²£ÉÍ»Ô¶µ°é²ñ´Û¥Ûー¥ë
¡Ú½Ð±é¡Û
²ÃÆ£±ÑÈþÎ¤
ÀõÀîÍª
²ÏÀ¾·ò¸ã
¥é¥ó¥º¥Ù¥êー¡¦¥¢ー¥µー
µÓËÜ¡§ÁáÀî¹¯²ð
±é½Ð¡§¾®ÊëË®ÌÀ
¢¨·É¾ÎÎ¬
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê
SP¥Á¥±¥Ã¥È
²Á³Ê¡§13,200±ß ¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¡ÚÆÃÅµ¡Û
¡Ê1¡Ë°ÛÊ¹¤Î¥¦¥¿¥¤¥Ó¥È¡¢Ì´¸¸¤Î¥¦¥¿¥¤¥Ó¥È ¥Ç¥¸¥¿¥ëÊ£À½ÂæËÜ¼ýÏ¿M¥«ー¥É
¡Ê2¡ËÌ´¸¸¤Î¥¦¥¿¥¤¥Ó¥È B5ÈÇ¥êー¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¦Ê£À½ÂæËÜ¥»¥Ã¥È
ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È
²Á³Ê¡§8,800±ß ¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
(C)SQUARE ENIX
(C)KADOKAWA CORPORATION 2024