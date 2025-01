「ココス」にて、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートの至福の味わいが楽しめる「ストロベリー&チョコレートフェア」を開催!

甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートを合わせた、ビッグパフェやクレープなどが楽しめます☆

ココス「ストロベリー&チョコレートフェア」2025

開催期間:2025年1月16日(木)〜3月上旬に販売終了予定

開催店舗:全国のココス506店舗

※空港店舗では実施されません

※テイクアウトはできません

全国に展開するファミリーレストラン「ココス」にて、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートの至福の味わいが楽しめる「ストロベリー&チョコレートフェア」を開催。

今回のフェアでは、いちごをたっぷりトッピングした華やかなビッグパフェをはじめ、甘酸っぱいいちごと濃厚なチョコレートを楽しめる至福のデザート4品が登場します。

華やかな見た目の「いちごとチョコのクイーンパフェ」は、10粒分のいちごをトッピングした、“クイーン”の名にふさわしい贅沢なビッグパフェです。

また、トッピングのワッフルコーンにアイスやいちごなどの食材を自由に組み合わせて楽しめるパフェや、もちもち食感のクレープにフレッシュないちごや濃厚なガトーショコラをトッピングしたプレートもラインナップ。

濃厚なチョコレートと甘酸っぱいいちごの組み合わせに、幸せな気分になれること間違いなしです!

また、ドリンクバーには季節限定の紅茶として「ロイヤルハニーティー」が登場。

ケニア産のフェアトレード茶葉を使用した、はちみつの甘くリッチな香りが冬にぴったりなフレーバーティーです。

デザートやお食事と一緒に楽しむのもおすすめです☆

いちごとチョコのクイーンパフェ

価格:1,848円(税込)

「いちごとチョコのクイーンパフェ」は、10粒分のいちごを華やかにトッピングした、贅沢なビッグパフェ。

フレッシュないちごとホイップの中にはベルギーチョコアイスやストロベリーシャーベット、バニラアイスが隠れており、いちごの爽やかな酸味とチョコやバニラの甘みのマリアージュを堪能できます。

中層にはザクザクとした食感のココアビスケットチップやしっとりとしたガトーショコラ、チョコブラウニーを重ね、食感の楽しさを演出。

濃厚なチョコプリンや甘さ控えめのストロベリーゼリーで、最後の一口まで飽きることなくいちごとチョコレートが堪能できるパフェに仕上げられています。

別添えのチョコソースをお好みでかけて、より濃厚な味わいへの変化も楽しめます☆

いちごのトリプルアイスパフェ

価格:1,188円(税込)

追加ワッフルコーン価格:88円(税込)

ワッフルコーンとココスのロゴのチョコプレートが目を引く「いちごのトリプルアイスパフェ」も登場。

ワッフルコーンにアイスやホイップ、いちごなどを自由に盛り付けて、オリジナルアイスとして味わえます。

ワッフルコーンは単品でも注文できるので、みんなでシェアして楽しむのもおすすめです☆

いちごとチョコのクレープ

価格:649円(税込)

濃厚なチョコプリンと優しい甘さのホイップをもちもちのクレープで包んだ一皿。

フレッシュないちごの真っ赤な色やストロベリーシャーベットのピンク色が明るくかわいらしい印象です。

ガトーショコラやふわとろホイップなどの様々な食材とクレープの組み合わせを楽しめます☆

いちごとチョコのミニパフェ

価格:539円(税込)

お手頃にいちごとチョコを楽しめる、食後にぴったりなサイズのミニパフェ。

フレッシュないちごと2種のアイスを、サクサクのココアビスケットなどと一緒に楽しめる、小さいながらも満足感のあるパフェに仕上げられています。

パフェやクレープでいちごとチョコレートの相性を楽しむ、春を先取りしたフェア!

ココスの「ストロベリー&チョコレートフェア」は、2025年1月16日(木)より3月上旬まで開催されます。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘酸っぱい苺と濃厚ショコラの至福の味わい!ココス「ストロベリー&チョコレートフェア」2025 appeared first on Dtimes.