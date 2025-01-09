µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ËÅÝ»º¤·¤¿¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Ï43·ï ²áµî10Ç¯´Ö¤ÇºÇÂ¿¡Ú¹âÃÎ¡Û
µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Î¹âÃÎ¸©Æâ¤Î´ë¶ÈÅÝ»º·ï¿ô¤¬²áµî10Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¹âÃÎ»ÙÅ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ËÅÝ»º¤·¤¿¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Ï43·ï¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤è¤ê26·ïÂ¿¤¯¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉéºÄÁí³Û¤Ï50²¯2600Ëü±ß¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»º¶ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¶ÈÂ¾¤¬12·ï¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢·úÀß¶È¤¬8·ï¡¢²·Çä¶È¤¬7·ï¡¢À½Â¤¶È¤¬5·ï¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áý²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¹âÃÎ»ÙÅ¹¤Ï¡¢¸©¤Î¥³¥í¥ÊÍ»»ñ¤ÎÊÖºÑ¤¬µîÇ¯4·î°Ê¹ß¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äÊª²Á¹â¤ä¿Í·ïÈñ¹âÆ¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÁý¤Ê¤É¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÝ»º¤¹¤ë´ë¶È¤Ïº£¸å¤µ¤é¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢³Æ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¼ý±×À¤Î¸þ¾å¤ä¹ñ¤Ë¤è¤ëÍ¸ú¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤Ê¤É¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£