【POP UP PARADE ジル・スティングレイ L size】1月9日~2月5日 予約受付6月 発送予定価格:8,800円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE ジル・スティングレイ L size」の予約受付を開始した。価格は8,800円。本日1月9日から2月5日まで予約を受け付ける。商品の発送は6月の予定。

インディゲーム「VA-11_HALL-A」の主人公ジル・スティングレイが「POP UP PARADE」シリーズよりフィギュア化。煙草を手に、半分ほど袖を抜いた紅いコートを纏っている。こちらの様子をうかがっているような流し目が妖艶で、バーテンダーらしいしっとりした風情に仕上がっている。

【商品仕様】

作品名:「VA-11_HALL-A」

仕様:プラスチック製 塗装済み完成品・ノンスケール・専用台座付属・全高:約240mm

原型製作:Rico(コネクトレクト)

彩色:谷本裕人

(C) SUKEBAN GAMES All Rights reserved. Published by Ysbryd Games, Active Gaming Media Inc.