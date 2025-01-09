¶Ó¿¥·½¡Ö´ÊÃ±¤Ë¤ÏÉé¤±¤Ê¤¤¡×¡¡4Ç¯¤Ö¤êÁ´¹ë¥Æ¥Ë¥¹¤Ë¼«¿®
¡¡¡Ú¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¶¦Æ±¡ÛÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Ç35ºÐ¤Î¶Ó¿¥·½¤¬9Æü¡¢»ÍÂçÂç²ñº£µ¨½éÀï¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê12Æü³«Ëë¡Ë¤Î²ñ¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤À¾ì½ê¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£º£¤ÏÆÃ¤ËÄË¤¤¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤ËÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Î¹á¹Á¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï½àÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¡Öºò²Æ¤«¤é´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á»Ï¤á¤Æ±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡£8³ä¤Þ¤Ç¤Ï¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤Ï74°Ì¤È2·å½ç°Ì¤ËÌá¤·¡Ö»î¹çÃæ¤Ë¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤º²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤µ¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð50¡¢30°Ì¤È¤Þ¤¿°ã¤¦À¤³¦¤Ë¤¤¤±¤ë¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡2022Ç¯1·î¤Ë¸Ô´ØÀá¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Ï±¦Â¼ó¤äº¸É¨¤Ë¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£ºòµ¨¤Ï±¦¸ªÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡Ö¥µ¡¼¥Ö¤¬¡Ê¶¯¤¯¡ËÂÇ¤Æ¤º¡¢¥¹¥È¥í¡¼¥¯¤Ç¤À¤Þ¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¾õÂÖ¤«¤é¡Öº£¤Ï»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉüÄ´¤·¤¿¡£
¡¡10Âå¤«¤éÀ¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£´°Á´Éü³è¤Î´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ëº£Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Îµ¤»ý¤Á¡£1»î¹ç¤º¤Ä¡×¤Èµ¤Éé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£