¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛàÅ¥¿ì¼Ì¿¿á¤¬ÏÃÂê¤ÎµÆÃÓÍºÀ±¤¬°ì»þµ¢¹ñ¤òÊó¹ð¡Ö¿·´´Àþ¤Ç²Ö´¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î°ì»þµ¢¹ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ï¿·´´Àþ¤Î¼ÖÁë¤«¤é¤ÎÀã·Ê¿§¤È¤È¤â¤Ë¡Ö½é¤Î¥á¥¥·¥³ÂÚºß¡Ê£³Æü´Ö¡Ë¤ò½ª¤¨¡¢ºòÆü¡¢£Ö£É£Ó£Á¼èÆÀ¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¤Øµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼èÆÀ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ï£Ë¡¥£Ï¡¥£È¤ÇÎý½¬¤Ç¤¹¡£º£¡¢¿·´´Àþ¤Ç²Ö´¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡²Ö´¬»ÔÆâ¤Ë¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿Ê£¹çÌîµå»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦º¸ÏÓ¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÎý½¬¸å¤ËÅìËÌ½é¤È¤Ê¤ë¡Ø½÷»ÒÌîµå¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ë²Ö´¬»Ô¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Ä´°õ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤¹¡£µ¢¹ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È±¿ÎÉ¤¯½Å¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£¶Æü¡¢£Ø¤ËàÅ¥¿ì¼Ì¿¿á¤ò¡ÖËÜ¿Íµö²ÄºÑ¤ß¡×¤È¤·¤ÆÅê¹Æ¡££²²ÈÂ²¤Ë¤è¤ëÎ¹¹ÔÃæ¡¢µÆÃÓ¤¬Ï²¼¤ËÅÝ¤ì²£¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤¬Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾×·â¼Ì¿¿¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£