ヤニス・アデトクンボがジャバー超え…通算ダブルダブル数で球団史上トップに浮上

1月9日(現地時間8日)。ミルウォーキー・バックスは、ホームのファイサーブ・フォーラムでサンアントニオ・スパーズ相手に121-105で勝利し、イースタン・カンファレンス5位の19勝16敗とした。

この試合ではデイミアン・リラードがゲームハイの26得点に5リバウンド8アシスト、ヤニス・アデトクンボが25得点16リバウンド8アシスト1ブロック、5本の長距離砲を放り込んだブルック・ロペスが22得点7リバウンド2ブロック、ゲイリー・トレントJr.とAJ・グリーンがそれぞれ14得点を記録。

今シーズン24度目となるダブルダブル(リーグ6位タイ)を達成したアデトクンボは、キャリア12年目、レギュラーシーズン通算821試合で432度のダブルダブルに到達。これでカリーム・アブドゥル・ジャバー(元ロサンゼルスレイカーズほか/431度)を抜き、この部門でもフランチャイズ史上1位に躍り出た。

Giannis passes Kareem for the most double-doubles (432) in Bucks history 👏 pic.twitter.com/GsQJDls3kq

通算トリプルダブル数(49回/NBA歴代12位)を筆頭に、アデトクンボは通算出場試合数や出場時間、得点、リバウンド、アシスト、ブロック、フィールドゴール成功数、フリースロー成功数など多くの部門で球団最多記録を保持している。

とはいえ、在籍12年目のアデトクンボに対し、ジャバーが在籍6年で計467試合に出場して431度のダブルダブルをたたき出し、平均30.4得点15.3リバウンド4.3アシストを残したことも、驚異的な記録と言っていいはずだ。

With this rebound, Giannis becomes the @Bucks all-time leader in double-doubles, passing Kareem 👏

432 and counting… pic.twitter.com/UHy4uJYMwJ

- NBA (@NBA) January 9, 2025