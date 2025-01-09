【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(9日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42302.42 ボリンジャー:＋3σ(26週)
41126.60 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41011.07 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40607.56 ボリンジャー:＋3σ(25日)
40408.22 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40194.55 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39858.70 6日移動平均線
39781.54 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39719.72 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39689.83 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39662.70 均衡表転換線(日足)
39605.09 ★日経平均株価9日終値
39539.53 均衡表雲上限(週足)
39368.53 25日移動平均線
39178.39 均衡表基準線(日足)
39099.93 均衡表転換線(週足)
38971.45 13週移動平均線
38955.52 ボリンジャー:-1σ(25日)
38872.46 75日移動平均線
38706.75 200日移動平均線
38612.87 均衡表雲上限(日足)
38542.51 ボリンジャー:-2σ(25日)
38428.37 26週移動平均線
38253.06 ボリンジャー:-1σ(13週)
38129.49 ボリンジャー:-3σ(25日)
38042.94 均衡表雲下限(日足)
37913.92 新値三本足陰転値
37534.68 ボリンジャー:-2σ(13週)
37137.02 ボリンジャー:-1σ(26週)
36816.29 ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22 均衡表雲下限(週足)
36338.10 均衡表基準線(週足)
35845.67 ボリンジャー:-2σ(26週)
34554.32 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 67.68(前日65.53)
ST.Slow(9日) 66.73(前日68.19)
ST.Fast(13週) 82.59(前日87.22)
ST.Slow(13週) 76.79(前日78.34)
［2025年1月9日］
株探ニュース