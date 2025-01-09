　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42302.42　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
41126.60　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41011.07　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40607.56　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40408.22　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40194.55　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39858.70　　6日移動平均線
39781.54　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39719.72　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39689.83　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39662.70　　均衡表転換線(日足)

39605.09　　★日経平均株価9日終値

39539.53　　均衡表雲上限(週足)
39368.53　　25日移動平均線
39178.39　　均衡表基準線(日足)
39099.93　　均衡表転換線(週足)
38971.45　　13週移動平均線
38955.52　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38872.46　　75日移動平均線
38706.75　　200日移動平均線
38612.87　　均衡表雲上限(日足)
38542.51　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38428.37　　26週移動平均線
38253.06　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38129.49　　ボリンジャー:-3σ(25日)
38042.94　　均衡表雲下限(日足)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37534.68　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37137.02　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36816.29　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
36338.10　　均衡表基準線(週足)
35845.67　　ボリンジャー:-2σ(26週)
34554.32　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　67.68(前日65.53)
ST.Slow(9日)　　66.73(前日68.19)

ST.Fast(13週)　 82.59(前日87.22)
ST.Slow(13週)　 76.79(前日78.34)

［2025年1月9日］

株探ニュース