

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42302.42 ボリンジャー:＋3σ(26週)

41126.60 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41011.07 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40607.56 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40408.22 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40194.55 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39858.70 6日移動平均線

39781.54 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39719.72 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39689.83 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39662.70 均衡表転換線(日足)



39605.09 ★日経平均株価9日終値



39539.53 均衡表雲上限(週足)

39368.53 25日移動平均線

39178.39 均衡表基準線(日足)

39099.93 均衡表転換線(週足)

38971.45 13週移動平均線

38955.52 ボリンジャー:-1σ(25日)

38872.46 75日移動平均線

38706.75 200日移動平均線

38612.87 均衡表雲上限(日足)

38542.51 ボリンジャー:-2σ(25日)

38428.37 26週移動平均線

38253.06 ボリンジャー:-1σ(13週)

38129.49 ボリンジャー:-3σ(25日)

38042.94 均衡表雲下限(日足)

37913.92 新値三本足陰転値

37534.68 ボリンジャー:-2σ(13週)

37137.02 ボリンジャー:-1σ(26週)

36816.29 ボリンジャー:-3σ(13週)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

36338.10 均衡表基準線(週足)

35845.67 ボリンジャー:-2σ(26週)

34554.32 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 67.68(前日65.53)

ST.Slow(9日) 66.73(前日68.19)



ST.Fast(13週) 82.59(前日87.22)

ST.Slow(13週) 76.79(前日78.34)



［2025年1月9日］



株探ニュース

