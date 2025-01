バーガーキングの人気メニュー「マッシュルームワッパー」に、新作「グリーンゴッデス マッシュルームワッパー」が期間限定で仲間入り!

新開発の贅沢4種きのこと相性抜群のミルキーで爽やかなサワークリームを使用した特製ソースがポイントです☆

バーガーキング「グリーンゴッデス マッシュルームワッパー」

発売日:2025年1月10日(金)〜期間限定

販売店舗:バーガーキング店舗

※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では取り扱いがありません

バーガーキングの期間限定メニューとして「グリーンゴッデス マッシュルームワッパー」が登場!

期間限定で発売される、定番人気シリーズとなった「マッシュルームワッパー」の新作です。

バーガーキングに、4種のきのこと直火焼きの100%ビーフパティを使用し、ミルキーで爽やかなサワークリームに4種のハーブがほのかに香る新開発の「特製グリーンゴッデスソース」で仕上げられています。

ラインナップは「グリーンゴッデス マッシュルームワッパー」「グリーンゴッデス ダブルマッシュルームワッパー」「グリーンゴッデス マッシュルームワッパー Jr.」の3種類です☆

グリーンゴッデス マッシュルームワッパー

価格:単品790円(税込)、セット1,090円(税込)

直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた「グリーンゴッデス マッシュルームワッパー」

さらに、オレガノ、タイム、パセリ、タラゴンの4種のハーブがほのかに香るミルキーで爽やかなサワークリームに、レモンのフレッシュな酸味が加わった、新開発の「特製グリーンゴッデスソース」とマヨソースが4種のきのこと相性抜群の本格バーガーです。

グリーンゴッデス ダブルマッシュルームワッパー

価格:単品1,140円(税込)、セット1,440円(税込)

「グリーンゴッデス ダブルマッシュルームワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティが2枚になったボリューム満点の一品。

さらに、新開発の「特製グリーンゴッデスソース」とマヨソースで仕上げた食べ応え十分の本格バーガーとなっています☆

グリーンゴッデス マッシュルームワッパー Jr.

価格:単品490円(税込)、セット790円(税込)

お手頃サイズの「グリーンゴッデス マッシュルームワッパー Jr.」もラインナップ。

好みに合わせて好きなサイズが選べるのも嬉しいポイントです。

販売中「マッシュルームワッパー」

発売日:2024年10月18日(金)〜販売中

期間限定の「マッシュルームワッパー」「ダブルマッシュルームワッパー」「マッシュルームワッパー Jr.」も好評販売中。

プレミアムペッパーマヨソースで仕上げた、人気シリーズです。

マッシュルームワッパー

価格:単品790円(税込)、セット1,090円(税込)

「マッシュルームワッパー」は、直火焼きの100%ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを贅沢に使用し、フレッシュなレタス、トマト、オニオンを重ねた一品。

さらに焦がし醤油香るクリーミーなプレミアムペッパーマヨソースを合わせた、香り高いきのこの旨味を楽しめる本格バーガーです。

ダブルマッシュルームワッパー

価格:単品1,140円(税込)、セット1,440円(税込)

直火焼きの100%ビーフパティが2枚になった、食べ応えのある「ダブルマッシュルームワッパー」。

焦がし醤油香るクリーミーな「プレミアムペッパーマヨソース」と香り高いきのこの旨味を存分に楽しめます☆

マッシュルームワッパー Jr.

価格:単品490円(税込)、セット790円(税込)

小食の方や小腹がすいた時などにぴったりの「マッシュルームワッパー Jr.」もラインナップ。

手頃に食べられるサイズ感がうれしいメニューです☆

きのこ好きの方も「マッシュルームワッパー」ファンの方も注目の新バーガー!

「グリーンゴッデス マッシュルームワッパー」「グリーンゴッデス ダブルマッシュルームワッパー」「グリーンゴッデス マッシュルームワッパー Jr.」は、バーガーキングにて、2025年1月10日(金)より期間限定で登場です。

※セットはフレンチフライ(M)とドリンク(M)です

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売

※店舗により、販売時間帯が異なります

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合があります

※予告無く商品設計、価格が変わる場合があります

※画像はイメージです

