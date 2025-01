企業との連携・協働による森林保全事例を紹介！森づくりフォーラム「森林保全をテーマにしたシンポジウム」

森づくりフォーラムは、公益社団法人 国土緑化推進機構との共催で、協働による森林保全をテーマにしたシンポジウムを東京都千代田区「3×3 Lab Future サロン」で2025年1月29日(水)に開催します。

森づくりフォーラム「森林保全をテーマにしたシンポジウム」

開催概要

実施日時:2025年1月29日(水)13:00〜16:00

実施会場:3×3 Lab Future サロン

(東京都千代田区大手町1-1-2 大手門タワー・ENEOSビル1階)

参加費 :無料

(※キャンセル料金は発生しませんが、資料の準備や他の参加希望者様の受け入れなどの対応が必要になりますので、キャンセルされる場合には、お早めにご連絡をお願いします。)

出演:長野 麻子さん(株式会社モリアゲ 代表)

ソマノベース

公益社団法人 京都モデルフォレスト協会

西日本旅客鉄道株式会社

山本 信次(岩手大学 農学部教授)

近年は近年、気候変動と生物多様性保全については世界的に重要課題として認識されており、解決に向けた取り組みが強化されています。

このシンポジウムでは、「協働による森林づくり」をテーマに、一般の企業をはじとめした様々なセクターを森林へとつなぎ、森林づくり活動をコーディネートする組織・団体の取り組みや、企業による森づくりの事例などを交え、「協働による森林づくり」のこれからについて考えます。

<主催>

公益社団法人 国土緑化推進機構

特定非営利活動法人 森づくりフォーラム

※このシンポジウムは、令和6年度 林野庁補助事業「国民参加による植樹等の推進対策」サポート体制構築事業の一環で実施します。

