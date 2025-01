SABONとマイリトルボックスのコラボ!ローズのスキンケア3点ボックスが登場♡

サブスクリプションサービス「My Little Box(マイリトルボックス)」は、定期便会員向けに展開する「ライフスタイルを彩る、ご褒美ボックス」です。2025年のはじめにお届けするのは、「SABON(サボン)」とコラボをし、大人気のローズのフェイスケアラインより3点と、バラ色のデザインマグカップをセットにした至福に満ちたボックス。

SABONとのコラボボックス

価格:3,580円(税込)

2025年のはじめにお届けするのは、「SABON(サボン)」で大人気のローズのフェイスケアラインより3点と、バラ色のデザインマグカップをセットにした至福に満ちたボックスです。

1月ボックスのテーマは「ROSY Daydream」。

何気なく過ごす毎日にときめきの瞬間をつくる。My Little BoxとSABONの特別なコラボレーションです。

販売期間:2025年1月31日まで(予定)

発送開始日:2025年1月10日(予定)

【マイリトルボックス】ボックスの内容

SABON

・SABON ローズウォーターインオイル 150mL

・SABON ローズセラムインオイル 9mL

・SABON ローズソフトクリーム 15mL

My Little Box Original.

・Rosy マグカップ

・オリジナル 小冊子

・My Little Box x SABON オリジナル巾着

SABON ローズウォーターインオイル

ミネラルが豊富な死海の塩、オーガニックダマスクローズウォーター、3種のボタニカルオイルをブレンドした二層式のミスト化粧水。

使用するたびに、ナチュラルで繊細なダマスクローズの香りが広がります。

SABON ローズセラムインオイル

貴重なダマスクローズオイルと8種のボタニカルオイルを配合。

肌にすっとなじんでシルクのような輝きをまとう美容オイル。

SABON ローズソフトクリーム

死海の塩、ダマスクローズウォーターとエッセンシャルオイル、3種のボタニカルオイルを配合し、豊かなうるおいで肌をやわらかく導く保湿クリーム。

Rosy マグカップ

バラ色のマグカップ。

小さなスノーボールをモチーフにしたハンドル部分が持ちやすく、たっぷりとホットドリンクが楽しめます。

ライフスタイルを彩るコラボボックス

今回は「SABON」と「マイリトルボックス」のコラボレーションボックスについて紹介しました。

何気なく過ごす毎日にときめきの瞬間をつくるマイリトルボックスとSABONの特別なコラボレーションは、ライフスタイルを彩るさまざまなアイテムが勢ぞろい。

少しでも気になる方は、ぜひこの機会にチェックしてみてくださいね。