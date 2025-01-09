明日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・全世帯家計調査

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（速報値）

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１６：４５ 仏・消費支出

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

※日・株価指数オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出



○決算発表・新規上場など



決算発表：コシダカＨＤ<2157>，スタジオアリス<2305>，イオン九州<2653>，ＪＩＮＳＨＤ<3046>，ニッケ<3201>，コスモス薬品<3349>，コメダ<3543>，ＩＧポート<3791>，イオンファン<4343>，リソー教育<4714>，技研製<6289>，ローツェ<6323>，竹内製作<6432>，安川電<6506>，良品計画<7453>，イオン北海<7512>，コジマ<7513>，コーナン<7516>，進和<7607>，４℃ホールデ<8008>，ワキタ<8125>，チヨダ<8185>，ライフコーポ<8194>，ＭＶ東海<8198>，リンガハット<8200>，松屋<8237>，近鉄百<8244>，トーセイ<8923>，乃村工芸社<9716>，吉野家ＨＤ<9861>，ミニストップ<9946>，ベルク<9974>ほか



出所：MINKABU PRESS