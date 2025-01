サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」を主人公にした、Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」の制作が決定。

ふたりが住むマリーランドを舞台にした、ストップモーションアニメによるアドベンチャーストーリーが、Netflixにて独占配信されます!

Netflixシリーズ アニメ サンリオ「My Melody&Kuromi(マイメロディ&クロミ)」制作決定

原作:サンリオ

監督:見里朝希

脚本:根本宗子

制作:TORUKU from WIT STUDIO

配信:2025年7月、Netflixにて世界独占配信

デビュー50周年を迎えた「マイメロディ」と20周年を迎えた「クロミ」を主人公にした、ストップモーションアニメ作品の制作が決定。

メロクロの“おそろい”アニバーサリーイヤーにぴったりなNetflixシリーズ「My Melody & Kuromi」が、2025年7月より世界独占配信されます☆

「My Melody & Kuromi」は、「マイメロディ」と「クロミ」が住むマリーランドを舞台にした、アドベンチャーストーリーです。

マイメロディ・クロミからのコメント

Netflixシリーズアニメの制作決定を受けて、一緒に周年を迎える「マイメロディ」と「クロミ」からのコメントが到着。

「一緒なら、もっとずっとかわいい」ふたりの、”おそろい“アニバーサリーイヤーをより一層盛り上げる作品の公開に、期待が膨らみます!

マイメロディからのコメント

クロミちゃんとメロディのアニメが、なつにはじまるの♡

た〜くさんのおともだちに、わくわくをとどけたいな♪たのしみにまっててね♡

クロミからのコメント

アタイとマイメロの新しいアニメが始まるよ!

世界中のKUROMIESのみんな、絶対見てくれるよな?

キュートなアタイを見逃すなよ★

Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」

Netflixシリーズ「My Melody & Kuromi」を手がけるべく、新進気鋭の若手クリエイターたちが集結しています!

監督を務める見里朝希は、優秀な若手クリエイターに贈られる国際賞「Young Guns 18」に選出されたほか、国内外の映画祭で多数の賞を受賞してきた実力者。

原案・脚本・監督を手掛けた「PUI PUI モルカー」で注目を集め、「My Melody & Kuromi」はWIT STUDIO内に立ち上げられたストップモーションスタジオTORUKU初のアニメ大作です☆

脚本を手がける根本宗子は2016年から4度にわたって、岸田國士戯曲賞の最終候補作へ選出され、2022年には第25回文化庁メディア芸術祭エンターテインメント部門新人賞を受賞。

同年、自身初となる小説『今、出来る、精一杯。』が刊行され、原作・脚本を担当した映画『もっと超越した所へ。』が公開されました。

そして、2025年1月には日本初上演となる韓国ミュージカル「ワイルド・グレイ」の日本語台本・演出を手掛けるなど、常に演劇での新しい仕掛けを考える予測不能な劇作家です!

監督 見里朝希氏 コメント

この度監督を務めさせていただきます、見里朝希と申します。

マイメロディ50周年、クロミ20周年という貴重な年を迎え、ついにこの作品を発表することができて大変嬉しいです!

「大型案件だ!」と張り切りすぎ、ストップモーションで挑戦したかった数々のことを、皆の力で「これでもか!」と容赦なくやり通すことができました。

手作り感満載のマリーランドで起こる大事件と、ストップモーションの限界に挑んだアクション、そして可愛らしく動くキャラクター達に是非ご期待ください!

脚本 根本宗子氏 コメント

大好きなメロディちゃんやクロミちゃん達に台詞を喋っていただけるなんて、作家としてご褒美のような時間でした。

この脚本を書いたのは実は2020年のこと。

コロナ禍で、なかなか見里監督やプロデューサー達と対面でお会い出来なかったのですが、毎週決まった時間にリモートで自宅同士を繋ぎ、丁寧に言葉を交わし全員でこの作品の土台を作った時間は自分の心の支えでしたし、宝物のようなクリエーション期間でした。

幅広い世代から愛されているマイメロディたちの世界への愛情が溢れんばかりに詰まった作品になっておりますので、大人から子供まで皆様それぞれお気に入りのシーンや台詞を見つけていただけると思います。

どんな時も、ずっとわたしの心を温かく前向き、時にクスッと笑わせてくれる存在であるマイメロディに感謝の気持ちでいっぱいです。

超特報映像

配信に先駆けて思わず触れたくなるような、かわいらしい「マイメロディ」と「クロミ」の超特報アートと映像も2025年1月9日より解禁。

ストップモーションで表現された、ふたりの動きや表情に注目です☆

メロクロのアニバーサリーイヤーをお祝いするコラボレーション

アニバーサリーイヤーを記念した、特別なコラボレーションも続々決定。

ファッションブランド「VIS」や「リカちゃん」とのコラボレーションなど、アニバーサリーイヤーならではのコラボレーションも注目です☆

VIS(ビス)アニバーサリーイヤーコラボグッズ

グッズ名・価格:

・VIS別注ハートカットバッグ ピンク(マイメロディ)/ブラック(クロミ)7,909円(税込)

・VIS別注フェイスポーチ ピンク(マイメロディ)/ブラック(クロミ)4,389円(税込)

・VIS別注チャーム ピンク(マイメロディ)/ブラック(クロミ)2,189円(税込)

スケジュール:

先行予約:2025年1月10日(金)先行予約受付店舗:ジュンオンラインストア販売開始:2025年1月24日(金)販売店舗:VIS全店にて販売開始

「cheer up LADY」をコンセプトとし、爽やかな色気とカッコ良さをプラスしたスタイルを提案するファッションブランド「VIS」と「マイメロディ」「クロミ」の初コラボレーションが実現。

ふたりの周年を記念した、スペシャルなコラボグッズが登場します!

「マイメロディ」と「クロミ」イメージのカラーを、VISで大人気のハートカットバッグに落とし込んだデザインは必見です。

ふたりのお顔を、ふわふわ素材で表現したフェイスポーチもキュート。

思わずセットで揃えたくなるかわいらしさです☆

また、シンプルな装いのアクセントになるキュートなチャームも登場します。

この時期だけの特別なコラボグッズです。

タカラトミー「マイメロディ」「クロミ」コラボレーションドール/ルーム

グッズ名・価格:

・ラブリーなマイメロディリカちゃん 4,950円(税込)

・クールなクロミリカちゃん 4,590円(税込)

・クールなクロミリカちゃんルーム 5,940円(税込)

発売日:2025年3月予定

予約受付:2025年1月31日(金)

予約受付店舗:タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」

「マイメロディ」のデビュー50周年と、「クロミ」のデビュー20周年を記念して、着せ替え人形「リカちゃん」(発売元:タカラトミー)とのコラボレーションが決定。

「ラブリーなマイメロディリカちゃん」と「クールなクロミリカちゃん」が登場するほか、「クロミ」モチーフの小物が付属した「クールなクロミリカちゃんルーム」も登場します!

いずれも2025年3月に発売予定で、タカラトミー公式ショッピングサイト「タカラトミーモール」にて、2025年1月31日から予約受付スタートです☆

アニバーサリーイヤーを記念した全50種類のマスコット「マイメロディ・クロミマスコットコレクション」

先行販売:2025年3月14日(金)

先行販売店舗:Sanrio NISHIGINZA店、Sanrio Gift Gateなんば戎橋店、一部のキデイランド

「マイメロディ」25種類・「クロミ」25種類、計50種類のアニバーサリーイヤーを記念したマスコットも登場。

いろいろなデザインの「マイメロディ」と「クロミ」から、お気に入りを選べます!

“おそろい”アニバーサリーイヤー開始記念!スペシャルムービー

「クロミ」公式YouTubeアカウントなど、各種「マイメロディ」「クロミ」公式SNSアカウントにて、ふたりのアニバーサリーイヤーのスタートを記念したスペシャルムービーを公開中。

「マイメロディ」の「みんな、始めるよ〜♡」の掛け声を合図に始まる、周年ならではの特別な3Dムービーが楽しめます☆

2025年に周年を迎える「マイメロディ」と「クロミ」が主人公の、ストップモーションアニメをNetflixシリーズアニメとして制作決定。

2025年7月より配信される、サンリオ「マイメロディ・クロミ」Netflixシリーズアニメ制作決定の紹介でした☆

©'25 SANRIO 著作(株)サンリオ

