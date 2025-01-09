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YOU COULDN'T WRITE IT— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 25, 2024
Academy graduate, Kobbie Mainoo scores in the #EmiratesFACup Final for @ManUtd pic.twitter.com/d68cAKvaE8