マスキングテープの祭典「マスキングテープジャンボリー」東京・キッテ丸の内で

マスキングテープの祭典「マスキングテープジャンボリー(Masking Tape Jamboree) -Decorate your every day!- in キッテ(KITTE) 2025」が、2025年1月16日(木)から18日(土)まで、東京・キッテ丸の内にて開催される。

100種類以上のマスキングテープが集結

「マスキングテープジャンボリー」は、マスキングテープメーカー7社が集結し、100種類以上のマスキングテープを展開するイベント。様々なデザインの新作テープに加え、イベントの限定アイテムも登場する。

イベント限定のコラボデザイン

注目は、人気メーカーとのコラボレーションによる、イベント限定デザインの新作マスキングテープ。美味しそうなアジア料理が並ぶ「アジアンフードジャンボリー」、海の中にいるようなデザインの「おやすみジャンボリー」、煌めく宇宙柄の「スペースジャンボリー」の3柄をラインナップする。いずれも、会場でしかゲットできない、スペシャルなアイテムだ。

マスキングテープのカプセルトイマシンも

またイベントでは、カプセルトイマシン「マスキングテープカプセル」が初登場。カプセルの中には、出店メーカーのマスキングテープがランダムに3〜5個入っている。どんな柄が入っているかは、開けてからのお楽しみだ。



【詳細】

「マスキングテープジャンボリー -Decorate your every day!- in キッテ 2025」

開催日程:2025年1月16日(木)〜18日(土)

時間:10:00〜19:00

場所:キッテ丸の内 地下1階 東京シティアイ パフォーマンスゾーン

住所:東京都千代田区丸の内2丁目7番2号

入場料:無料

参加メーカー:シール堂、ビージーエム(BGM)、ワールドクラフト(WORLD CRAFT)、パピアプラッツ、サイエン(SAIEN)、バンデ(bande)、エムティー(mt)

取扱商品:マスキングテープ、マスキングテープ周辺アイテム、シール、イベント限定アイテムなど

アイテム例:

・MTJ オリジナルマスキングテープ キッテ新作(3柄) 1個/270円

・マスキングテープカプセル 1回/400円

