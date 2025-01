【T-SPARK ZONE 2025】1月17日~19日 開催予定会場:AKIBAカルチャーズZONE 4F イベントスペース CulZone

タカラトミーはハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」のイベント「T-SPARK ZONE 2025」を1月17日~19日の期間AKIBAカルチャーズZONE 4F イベントスペース CulZoneにて開催する。入場料は無料で、シャツやアクリルスタンドなどグッズの販売も予定している。

イベントでは「戦え!超ロボット生命体トランスフォーマー2010」より「プレダキング」や、「ZOIDS サーガ」より「RMZ-007 トリニティライガー」、「トランスフォーマー」と「マクロス7」のコラボモデルなどを展示予定としている。

アダマスマキナ AMT-02 プレダキング

RMZ-007 トリニティライガー

トランスフォーマー×マクロス7

また9月下旬に発売を予定している製品も公開した。「MPG-15 サイバトロンラットル」は1月15日に予約開始、「AZ-10 シーパンツァー」、「RMZ-008 コマンドウルフ アーバイン仕様」は2月に予約開始となっている。いずれも価格は未定。

MPG-15 サイバトロンラットル

AZ-10 シーパンツァー

RMZ-008 コマンドウルフ アーバイン仕様

(C) TOMY (C)ShoPro

(C) TOMY

(C) TOMY (C)1994 BIGWEST