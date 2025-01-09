¥ß¥»¥¹¤ÈàÊÄ¹»á¾®³ØÀ¸4¿Í¤Îà¥±¥»¥é¥»¥éáÇ®¾§¡¢¤¤¤Þ¤À´¶Æ°Â³¤¯¡ÖÎÞ¥·¥ç¥Ã¥¯¤³¤³¤Ë¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡3·î¤ÇµÙ¹»¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤ÈÇ®¾§¤·¡¢´¶Æ°¤ÎÎÞ¤ËÊñ¤Þ¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÊüÁ÷¤ËÈ¿¶Á¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡5ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¤µ¤ó¤Þ¡¦¶Ì½ï¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡ª¤¢¤ó¤¿¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤¿¤í¤«SP¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¼õ¾Þ¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤¬É¸ÃãÄ®Î©ÅäÏ©¾®³Ø¹»¤òË¬Ìä¡£Á´¹»¤Ç4¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤À¸ÅÌ¤ÎÁ°¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤¿¥ß¥»¥¹¤Î¿Íµ¤¶Ê¡Ö¥±¥»¥é¥»¥é¡×¤ò°ì½ï¤ËÇ®¾§¤·¡¢´¶Æ°¤Î±²¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ü¡¼¥«¥ëÂç¿¹¸µµ®¤Ï¼«¿È¤Î¸ø¼°£Ø¤ÇÉ¸ÃãÄ®¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÆ£ß·ÎÃ²Í¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÊüÁ÷¤ß¤Æ¤Þ¤¿µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¾Ð¡¡É¸Ãã¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥®¥¿¡¼¼ã°æÞæÅÍ¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÄ®¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢É¸ÃãÄ®¤ÎÅäÏ©¸Ð¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¿Ä»¤Èµ¢¤ê¤Ë¿©¤Ù¤¿É¸Ãã¥½¥Õ¥È¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¡£
¡¡Mrs. GREEN APPLE¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï24»þ´Ö¸ÂÄê¤ÇÉ¸Ãã¥í¥±¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È±ÇÁü¤ò¡¢¸ø¼°X¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö»ä¤¬º£ÎÞ¥·¥ç¥Ã¥¯Ãæ¤Ç¤¹¡£ÊÝ·ò¼¼¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÍ½¹ð¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¡Ø¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¡Ù¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëÁÇÅ¨¤ÊÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥±¥»¥é¥»¥é¡Ù¤Ë¤â¡£¤¿¤¯¤µ¤ó´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö4¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Î¥±¥»¥é¥»¥é¤Ë¿´¤¬Àö¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£