Í§ÁµÊÁ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡ª¶á¹¾²°¡Ö¸¨·ë¡×

近江屋「絹結」

近江屋は、2025年1月6日(月)に京都のきもの屋さんが手掛ける和コスメブランドとして、「絹結」(キヌムスビ)の販売を開始。

商品アイテムはハンドクリーム。

パッケージには京友禅作家と加賀友禅作家に、実際に生地に染色してもらう形で書き下ろし。

それをデータ処理しパッケージに採用しています。

中身も各産地の特徴を表す成分を配合。

■京友禅「宝尽くし」ラベル(10柄)/加賀友禅「12か月の花」ラベル(12柄)

【京友禅】

京友禅ラベルは「宝尽くし」を採用しています。

宝尽くしとは、様々な縁起物が合わさった文様です。

それを一つ一つ抜き出しパッケージにしました。

それぞれに縁起の良い意味合いがあります。

全10種類集めると「宝尽くし」の完成となります。

古都で育まれた雅な文様を楽しめます。

【加賀友禅】

加賀友禅ラベルは12か月の花をあしらわれています。

加賀友禅で描かれるモチーフは草花が多く、伝統的な五彩(加賀五彩)を使用した色味が特徴です。

■こだわりの天然由来“和の保湿成分”

各産地(京都・加賀)の特徴を生かした成分にこだわりました。

例えば、京友禅シリーズであれば、シルク由来成分はじめ、緑茶・黒豆・酒かす・糖蜜等々。

加賀友禅シリーズには、シルク由来成分はじめ、能登の海塩やゆずエキスなどを配合しています。

ハンドクリームは「ウォータークラッシュ製法」により、肌の上で伸ばすとまるで水が湧き出るように成分が浮かんできます。

それをなじませることで浸透していきます。

瑞々しくもサラリとした触感です。

▼京友禅シリーズ

■ECサイトにて販売開始

ECサイト 絹結 -キヌムスビ-: https://nagomas.base.shop/

その他全国の着物小売店及び和雑貨店にて販売予定。

※卸売りの対応も可能です。

ぜひお問い合わせください。

■商品詳細

【絹結 京友禅ハンドクリーム】

香り :グリーンティー

販売価格:1,500円+消費税

内容量 :30g

サイズ :(容器)Φ6×H2.3cm (外装箱)幅6.5×長さ6.5×高さ2.5cm

原産国 :日本製

【絹結 加賀友禅ハンドクリーム】

香り :フローラル

販売価格:1,500円+消費税

内容量 :30g

サイズ :(容器)Φ6×H2.3cm (外装箱)幅6.5×長さ6.5×高さ2.5cm

原産国 :日本製

■友禅作家紹介

京友禅作家 奥野むつみ氏

京友禅作家 奥野むつみ氏

加賀友禅作家 赤地暁氏

加賀友禅作家 赤地暁氏

