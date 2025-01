ビジネスデータの保護を簡素化！Synology「ActiveProtect」

Synologyは、エンタープライズバックアップソフトウェア、サーバー、バックアップリポジトリを統合した新しいデータ保護アプライアンス「ActiveProtect」の一般提供を発表。

Synology「ActiveProtect」

Synologyは、エンタープライズバックアップソフトウェア、サーバー、バックアップリポジトリを統合した新しいデータ保護アプライアンス「ActiveProtect」の一般提供を発表しました。

複雑なデータ保護を簡素化するように設計されたActiveProtectは、包括的なプラットフォームのサポート、高度なセキュリティ、スケーラビリティをすべて透明性の高い価格モデルで提供します。

「データ保護は企業を力づけるものであり、企業にとって負担であってはなりません」と、Synology のExecutive Vice Presidentである Jia-Yu Liu は述べています。

「ActiveProtect は、Synology のハードウェアおよびソフトウェア エンジニアリングの専門知識と、お客様との緊密な協力関係から得たインサイトを具現化しています。

ActiveProtectは、データ保護に対する企業の期待を上回るものと確信しています。」

ActiveProtect アプライアンスの主な機能には以下が含まれます:

● 統合ソリューション:バックアップ、復元、管理を単一のアプライアンスに統合し、個別のハードウェア、ソフトウェア、サイジング、購入、メンテナンスの必要性を排除します。

● 包括的なプラットフォームサポート:直感的な単一のインターフェースを通じて、PC、Mac、ファイルおよび物理サーバー、仮想マシン、データベース、Microsoft 365 サービスを保護します。

● スケーラブルな管理:ActiveProtect Manager (APM) コンソールは、最大150,000件のワークロードまたは2,500のサイトの閲覧と監視をサポートします。

スケーラビリティとエンタープライズグレードのデータ可視性、およびコントロールを提供します。

● 高度な保護:サイバー脅威に対抗するために、不変バックアップ、エアギャップ機能、および規制遵守を提供します。

● 大規模な効率性:グローバルソースサイド重複排除機能により高速な増分バックアップを実現し、ネットワーク負荷を最大99%、ストレージニーズを50%削減し、バックアップパフォーマンスを強化して運用コストを最小限に抑えます。

※1

● 独自の価格モデル:企業は一度の購入でプラットフォームの完全なサポートと高度な保護機能を利用できます。

追加のサブスクリプションは不要です。

バックアップサーバーの管理は最大3台までのライセンスフリーで、より多くのアプライアンスを含む大規模な展開にはオプションのCMSライセンスを利用できます。

トポロジー例

「Synology ActiveProtectシリーズは、管理効率とデータ保護の両面で非常に優れていることが証明されています」と、J-Shine International Logistics の IT マネージャーである Liao は述べています。

「これまでのところ、私たちはActiveProtectに非常に満足しています。

インストールプロセスは迅速かつ簡単で、以前直面していた多くの複雑なステップを排除しました。

さらに、統一された管理インターフェースにより、日常的なバックアップサーバーのメンテナンスに必要な時間を以前の10分の1に短縮することができました。

ほぼ80%の重複排除率も大幅なコスト削減を提供します。」

ActiveProtect は現在、Synology の販売代理店およびパートナーを通じて世界中で利用可能です。

詳細については、 https://sy.to/ap をご参照ください。

※1 パフォーマンス統計は内部テストに基づいており、環境要因や特定の構成によって異なる場合があります。

